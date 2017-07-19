Pharus: quando e' la Borsa a sostenere l'economia (e non il contrario) - PAROLA AL MERCATO

Team di gestione* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 set - Settembre doveva essere il mese del disastro. Per settimane non si e' parlato d'altro: la stagionalita' negativa, i tassi in salita, il petrolio sopra i cento dollari, la Fed che alzava per la prima volta in tre anni. Tutti si erano preparati al peggio. E invece eccoci qui, a fine mese, con l'indice S&P 500 tornato a un soffio dai suoi massimi storici e il Nasdaq su un nuovo record. Diciamo l'ennesima conferma dell'inconsistenza di ogni tipo di previsione sui mercati, dove semmai la regola e' che accade esattamente il contrario di quello che e' lo scenario piu' condiviso. E la cosa sorprendente e' che le Borse hanno ripreso a salire nonostante una delle paure principali non si sia affatto placata: il rendimento del decennale americano, dopo aver superato il 5%, ha continuato a salire fino a sfiorare il 5,20%, il livello piu' alto da quasi vent'anni. Il petrolio, almeno, e' ridisceso sotto i cento dollari. Ma mentre i prezzi delle azioni salgono, l'umore degli investitori resta cupo. E allora la domanda di oggi e' duplice: perche' il mercato sale proprio mentre tutti sono pessimisti? E, soprattutto, cos'e' che davvero lo tiene in piedi? Partiamo proprio dalla paura numero uno, quella dei tassi, perche' merita una risposta diretta. C'e' un'idea che quasi tutti diamo per scontata: se i tassi salgono arriveranno ad un livello che fara' rallentare l'economia e la Borsa soffrira'. Funziona cosi' da quarant'anni, e quindi ci sembra quasi una legge di natura. Ma Cathie Wood, di Ark Invest, nella sua ultima lettera agli investitori ci invita a guardare la storia da piu' lontano, e il suo ragionamento mi sembra utile per riportare un po' di calma. Dal 1981 al 2021 i tassi sono scesi quasi senza interruzioni, dal 15-20% fino a quasi zero: siamo cresciuti tutti dentro quel mondo, e ci siamo convinti che sia la normalita'. Ma se allarghiamo lo sguardo agli ultimi due secoli, l'anomalia e' stata proprio quella, non cio' che vediamo oggi. Durante la Rivoluzione Industriale (guarda caso forse quanto di piu' simile stiamo vivendo oggi con la rivoluzione dell'AI) i tassi stavano stabilmente tra il 3 e il 6%, e nel frattempo l'economia correva e le Borse salivano. punto, allora, e' sempre lo stesso, ed e' la domanda che conta davvero: perche' i tassi stanno salendo? Se salissero perche' l'inflazione e' fuori controllo, sarebbe un problema serio. Ma se salgono perche' l'economia cresce davvero, perche' la produttivita' accelera e le aziende hanno un bisogno enorme di capitale per investire, allora sono il sintomo di un'economia in salute, non la sua condanna. E' questa la scommessa di Wood: che l'intelligenza artificiale e le grandi innovazioni possano spingere insieme la crescita e i tassi verso l'alto, mentre i prezzi tendono a scendere. E qualche indizio c'e' gia': tra il 2022 e il 2024 abbiamo avuto tassi elevati e persino la cosiddetta curva dei rendimenti invertita - quella situazione, di solito, in cui i titoli a breve rendono piu' di quelli a lungo, e che storicamente anticipa una recessione. Ebbene, quella recessione non e' mai arrivata, e i mercati hanno continuato a salire. Insomma, un decennale che sale verso il 5,20% fa impressione, clamore, discutere, ma non e' di per se' una condanna per le Borse: conta il motivo per cui sale e la sua velocita'.

C'e' poi un secondo motivo per non farsi travolgere dal pessimismo, ed e' il paradosso dell'umore stesso. C'e' un vecchio detto a Wall Street: il mercato 'sale su un muro di preoccupazioni'. Significa che spesso i rialzi piu' solidi nascono proprio quando prevale lo scetticismo, non l'euforia.

E in questo momento lo scetticismo e' ai massimi. Uno dei sondaggi piu' seguiti tra gli investitori americani mostra la quota di pessimisti piu' alta da oltre un anno, e quella di ottimisti al minimo dell'anno; l'indicatore di paura e avidita' della CNN e' vicino alla 'paura estrema'; persino i gestori professionali hanno tagliato l'esposizione azionaria.

* Team di gestione di Pharus.

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(RADIOCOR) 29-09-26 12:51:37 (0362) 5 NNNN