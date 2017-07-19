Pharus: quando e' la Borsa a sostenere l'economia (e non il contrario) - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 set - Le due grandi paure sono sempre le stesse: che la Fed continui ad alzare i tassi e che la spesa sull'intelligenza artificiale rallenti.

Ecco, dal punto di vista di chi ragiona in modo contrarian, cioe' controcorrente, tutto questo pessimismo e' un buon segnale: quando quasi tutti sono gia' negativi e posizionati per il ribasso, basta che le cose vadano semplicemente 'meno peggio del temuto' perche' il mercato rimbalzi. Ed e' esattamente cio' che e' successo: appena il petrolio ha smesso di salire, le Borse sono ripartite, con un piu' 3% in tre giorni subito dopo il rialzo della Fed.

Ma il rimbalzo, da solo, non spiega la solidita'. Per capire perche' il terreno tiene, dobbiamo guardare al vero pilastro dell'economia americana: il consumatore. E qui i numeri sono impressionanti. Le vendite al dettaglio negli ultimi tre mesi sono cresciute a un ritmo annualizzato del 4%, e quelle 'core', al netto di benzina e auto, di oltre il 5%. Il dato che mi ha colpito di piu' riguarda i ristoranti: la spesa e' salita del 10%. Vi spiego perche' conta. Mangiare fuori e' tra le prime cose che una famiglia taglia quando e' in difficolta'; se invece cresce a doppia cifra, e cresce anche al netto dell'inflazione, vuol dire che le famiglie non solo pagano prezzi piu' alti, ma acquistano anche di piu'.

Aggiungeteci un mercato del lavoro solido - le richieste di sussidi di disoccupazione sono ai minimi dal 2022 - e un'economia che corre, con la stima della Fed di Atlanta per il trimestre in corso a un robusto piu' 5% e gli indici di attivita' dei servizi ai massimi da cinque anni. Il consumatore americano, semplicemente, non molla perche' il suo bilancio e' in buona salute. L'America invecchia: quasi una famiglia su tre e' ormai guidata da un ultrasessantacinquenne, e questa generazione, quella dei baby boomer, detiene una ricchezza enorme.

Il patrimonio netto delle famiglie americane ha toccato i 185mila miliardi di dollari, e i soli boomer ne possiedono circa 97mila miliardi. E' una massa di ricchezza accumulata in decenni che ora viene, in parte, spesa. E' cio' che spiega perche' i consumi restino cosi' resilienti anche quando le famiglie piu' giovani faticano: a sostenere la spesa non e' piu' solo il reddito da lavoro, ma il patrimonio accumulato.

Un'economia trainata dalla ricchezza, non solo dallo stipendio.

Ma e' proprio qui che arriva il punto che voglio lasciarvi, e che ribalta il modo consueto di vedere le cose. Di solito pensiamo che sia l'economia a trainare la Borsa: le aziende guadagnano, e i titoli salgono. Questa causalita' si e' in parte capovolta. Quella ricchezza record delle famiglie non viene dai risparmi accantonati, ma quasi interamente dall'aumento del valore degli investimenti. E la quota di ricchezza delle famiglie investita in azioni ha raggiunto il 38,9%, il livello piu' alto da quando esistono queste statistiche, cioe' dal 1952. Tradotto: la forza del consumatore americano, che e' il motore dell'economia, poggia ormai in misura senza precedenti sull'andamento del mercato azionario. E' un circolo che si autoalimenta: la Borsa sale, le famiglie si sentono piu' ricche e spendono, le aziende guadagnano di piu', la Borsa sale ancora. Meraviglioso finche' dura. Il rovescio della medaglia e' che l'unica cosa capace di rompere questo meccanismo sarebbe un mercato ribassista prolungato, che innescherebbe lo stesso circolo al contrario. Insomma: da qui in avanti l'indicatore da tenere d'occhio non e' piu' il debito delle famiglie, ma l'indice S&P 500. L'economia, oggi, e' legata alla Borsa piu' di quanto lo sia mai stata.

Non manca pero' qualche crepa da sorvegliare. Il rimbalzo di questi giorni e' stato guidato quasi solo dalla tecnologia: i settori tecnologici pesano ormai quasi la meta' dell'intero indice, e meno del 30% dei titoli si trova sopra le proprie medie di prezzo. E' una salita stretta, appoggiata a poche spalle, e le salite strette sono piu' vulnerabili.

Segnali che invitano alla selettivita', non all'entusiasmo cieco. Dentro un rialzo cosi' concentrato sulla tecnologia, conviene privilegiare la qualita' e la diversificazione, senza inseguire cio' che e' gia' corso di piu'. Altro spunto non puo' non riguardare i rendimenti vicini al 5%, da usare per costruire con gradualita' una componente obbligazionaria di qualita', che oggi offre due cose insieme, un buon reddito e un prezioso ruolo di ammortizzatore se la volatilita' dovesse tornare o la crescita economica essere meno solida del previsto. Infine una nota di prospettiva: ottobre e novembre, negli anni delle elezioni di meta' mandato americane, sono storicamente tra i mesi migliori. Il che non e' una promessa, ma un buon motivo per affrontare le prossime settimane con lucidita' anziche' con la paura che ha dominato settembre. Perche', come ci ricorda questa settimana, spesso il mercato fa esattamente il contrario di cio' che la folla si aspetta.

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(RADIOCOR) 29-09-26 12:53:04 (0363) 5 NNNN