Pharus: i rendimenti salgono e i mercati hanno paura, e se fosse una buona notizia? - PAROLA AL MERCATO

a cura del team di gestione di Pharus (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - Se questa settimana avete guardato solo i titoli dei giornali, avrete avuto la sensazione che il cielo stesse per cadere. Il rendimento del titolo di Stato americano a dieci anni e' schizzato fino a sfiorare il 5%, il livello piu' alto da quasi tre anni. Il petrolio ha rotto la soglia dei cento dollari al barile, con il conflitto tra Stati Uniti e Iran che si e' riacceso. I prezzi alla produzione americani sono usciti caldi, al 5,4% su base annua. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi al 2,5% con Lagarde in versione falco.

E mercoledi' tocca alla Federal Reserve, che per la prima volta da tempo potrebbe addirittura aumentare i tassi.

Insomma, tutto sembra andare nella stessa, sgradevole direzione. Eppure la domanda che voglio farvi oggi e' un'altra, ed e' la piu' importante: e se il mercato obbligazionario ci stesse mandando un messaggio esattamente opposto a quello che sembra? Partiamo dai fatti, perche' la fotografia della settimana e' quella di una tempesta perfetta sui tassi. Il petrolio e' arrivato a toccare i 107 dollari, spinto dalle tensioni in Medio Oriente e dagli attacchi alle forniture. Un petrolio piu' caro alimenta l'inflazione e mette pressione al rialzo sui rendimenti obbligazionari. In Europa la Bce ha reagito con il secondo rialzo del suo ciclo, portando i tassi al 2,5%, e il mercato ora ne sconta altri tre entro la fine del 2027. Negli Stati Uniti la Fed di mercoledi' e' appesa ai dati sull'inflazione appena usciti: i futures danno la probabilita' di un rialzo pressoche' certo. E' il classico scenario da manuale in cui l'investitore, per riflesso, e' tentato a vendere.

Ma qui entra in gioco il ragionamento che voglio mettere al centro della puntata, e che ribalta la lettura. Ce lo offre Campbell Harvey, professore alla Duke University e uno dei piu' autorevoli studiosi dei tassi. Harvey parte da una domanda semplice: perche' stanno salendo i rendimenti a lungo termine? Se salissero perche' il mercato teme piu' inflazione, sarebbe una cattiva notizia. Se salissero perche' il mercato ha paura del debito americano - quei quaranta e passa trilioni di dollari - sarebbe un'altra cattiva notizia.

Ma Harvey mostra che nessuna delle due spiegazioni regge ai dati. L'aspettativa di inflazione incorporata nei titoli, quella che gli operatori chiamano "break-even", e' rimasta stabile. E se fosse il rischio-Paese a spaventare, lo vedremmo nei premi che il mercato chiede: ma non e' li'. Cosa resta, allora? Resta il tasso reale, cioe' il rendimento al netto dell'inflazione. E i tassi reali salgono, storicamente, quando il mercato si aspetta una crescita economica piu' forte. In altre parole: i rendimenti non stanno salendo perche' il futuro e' nero, ma perche' il futuro dell'economia si annuncia piu' robusto di quanto pensassimo. Come dice Harvey, forse la narrazione dei media e' sbagliata: tassi piu' alti stanno rivelando le prospettive di una crescita maggiore. E questa e' una buona notizia.

C'e' un tassello che rende la spiegazione ancora piu' concreta. Una parte dell'aumento dei rendimenti sulle obbligazioni societarie viene dalla montagna di nuovo debito che le aziende stanno emettendo per finanziare i data center e l'intera infrastruttura dell'intelligenza artificiale. Piu' offerta di obbligazioni fa scendere i prezzi e salire i rendimenti. Ma dietro quel debito c'e' investimento reale, e l'investimento e' uno dei motori del prodotto interno lordo.

Non a caso il modello della Fed di Atlanta stima per il trimestre in corso una crescita del 4,4% annualizzato, un ritmo da economia in piena corsa. E' quella che gli anglosassoni chiamano "run it hot", l'economia lasciata correre a caldo: il mercato obbligazionario, semplicemente, ha smesso di scommettere su un rallentamento e ha cominciato a prezzare una crescita nominale ben piu' alta.

Ed e' esattamente il punto su cui insiste anche Yardeni, uno degli strategisti di wall street che meglio negli ultimi anni ha saputo leggere i mercati, che sui rendimenti mantiene una lettura lucida: il decennale resta all'interno di quello che lui chiama il "vecchio normale", cioe' la fascia tra il 4% e il 5% che e' fisiologica per un'economia sana.

Anche se si spingesse fino al 5%, Yardeni lo considererebbe un livello piu' attraente che allarmante - cioe' un buon momento per comprare obbligazioni, non per fuggire. E aggiunge un dettaglio: il Segretario al Tesoro Bessent ha mostrato di essere pronto a difendere quella soglia, tra riacquisti di titoli e sostegno allo yen. E' la cosiddetta "Bessent put", una sorta di rete di protezione implicita che riduce le probabilita' che il 5% venga sfondato. Attenzione, perche' per ora si tratta piu' di parole che di fatti - i sei miliardi di riacquisti annunciati sono poco piu' di un errore di arrotondamento in un mercato da quasi 32 trilioni - ma il messaggio ai mercati e' chiaro.

Se questa e' la lettura sui tassi, arriviamo al cuore ottimista della settimana, che riguarda gli utili. Sempre Yardeni la battezza con una sigla efficace, FEMO, che sta per "Fabulous Earnings Momentum", lo slancio favoloso degli utili. E i numeri gli danno ragione. Nel secondo trimestre gli utili dell'indice S&P 500 sono cresciuti di uno straordinario 50%; e' vero che una parte e' dovuta alle plusvalenze contabili di cui abbiamo parlato le scorse settimane, ma anche depurando quel dato la crescita reale resta intorno al 25%.

Red-

(RADIOCOR) 15-09-26 13:04:43 (0393) 5 NNNN