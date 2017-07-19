Pharus: i rendimenti salgono e i mercati hanno paura. E se fosse una buona notizia? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - E per il terzo e quarto trimestre gli analisti stimano un piu' 23% e un piu' 28%, con le previsioni ancora in salita. Ma il dato che voglio sottolineare e' un altro, ed e' il piu' controintuitivo: mentre gli utili volano, i multipli di valutazione si stanno comprimendo.

Tradotto: gli investitori stanno pagando meno, non di piu', per ogni dollaro di crescita. E' il contrario esatto della bolla del 1999. Allora c'era euforia, oggi c'e' scetticismo.

E, cosa fondamentale per un gestore, la forza e' diffusa: quasi il 90% delle aziende dell'indice ha revisioni positive di ricavi e utili, e da inizio anno il paniere delle 493 aziende diverse dai grandi giganti tecnologici ha reso il 15%, contro appena il 5% dei "Magnifici". Il mercato si sta allargando, come speravamo.

Detto questo, il nostro mestiere impone equilibrio, e ci sono nubi da non ignorare. La principale nube credo riguardi i margini di profitto, oggi ai massimi storici, poco sopra il 17%.

Tutta l'apparente convenienza del mercato poggia sull'ipotesi che le aziende americane mantengano la struttura di margini piu' redditizia mai vista: se quei margini dovessero normalizzarsi verso il 14%, buona parte dello sconto sparirebbe. E' il vecchio principio per cui i mercati, prima o poi, tornano alla media. E infine c'e' il fattore stagionale: settembre e' storicamente il mese piu' difficile per le azioni, anche se - va ricordato - proprio la sua debolezza tende a creare le occasioni per il rimbalzo di fine anno che spesso parte a ottobre.

La sintesi e' che questa settimana ci ha ricordato una lezione preziosa: non bisogna confondere il rumore con il segnale. Il rumore e' la paura dei tassi che salgono e del petrolio che corre; il segnale, se leggiamo bene, e' un'economia forte e utili in piena espansione a valutazioni che si stanno addirittura sgonfiando. Per un investitore questo suggerisce tre cose. Primo: non farsi trascinare a vendere dal panico obbligazionario, perche' se i tassi salgono per la crescita e non per il collasso, un'eventuale correzione e' piu' un'opportunita' che una catastrofe.

Secondo: continuare a valorizzare l'allargamento del mercato, spostando gradualmente il baricentro verso i settori e le aziende che stanno raccogliendo la crescita reale degli utili. Terzo, e lo ripeto come sempre: mantenere una riserva di liquidita'.

In fondo il vero messaggio del mercato, questa settimana, e' che i tassi che salgono e gli utili che volano possono raccontare la stessa storia: quella di un'economia che corre piu' forte del previsto. Il compito dell'investitore non e' indovinare la prossima mossa della Fed di mercoledi', ma capire se la forza che vede sotto la superficie e' reale - e questa volta, i numeri dicono che in buona parte lo e'.

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(RADIOCOR) 15-09-26 13:05:13 (0394) 5 NNNN