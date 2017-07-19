Pgim: quanto velocemente e di quanto potrebbe alzare i tassi la Banca del Giappone? - PAROLA AL MERCATO

di Katharine Neiss* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - All'inizio di quest'anno abbiamo evidenziato i rischi al rialzo per i tassi di riferimento della Banca del Giappone (BOJ), sottolineando che il crescente squilibrio tra politica monetaria e politica fiscale avrebbe probabilmente giustificato un ribilanciamento moderato del mix di politiche. Tra i vari rischi, abbiamo osservato che un surriscaldamento dell'economia statunitense e/o ulteriori pressioni sullo yen avrebbero probabilmente richiesto un ritmo piu' aggressivo per i rialzi dei tassi di riferimento.A seguito delle dichiarazioni da falco del nuovo presidente della Federal Reserve Kevin Warsh e del recente intervento coordinato sullo yen da parte delle autorita' statunitensi e giapponesi, tali rischi sembrano essersi cristallizzati. Poiche' le pressioni sullo yen sono destinate a persistere, esaminiamo quanto velocemente e fino a quale livello la Banca del Giappone potrebbe alzare i tassi a partire da questo momento.

Punti chiave: .Le prospettive macroeconomiche, i rischi per la stabilita' finanziaria e altri vincoli hanno frenato il percorso di normalizzazione della politica monetaria intrapreso dalla BOJ.

.Tuttavia, vi sono segnali che indicano come tali ostacoli si stiano attenuando, aprendo la strada a un aumento piu' aggressivo dei tassi da parte della BOJ, alla luce delle pressioni sullo yen e della resilienza dell'economia interna.

.A una prima serie di rialzi - che porterebbero il tasso di riferimento al punto medio dell'intervallo di neutralita' stimato dalla BOJ - potrebbe seguire una sequenza piu' rapida se i dati continuassero a mostrare solidita'.

Finora, l'andamento misurato della normalizzazione della politica monetaria da parte della BOJ ha rispecchiato quattro vincoli chiave: 1. Fondamentali macroeconomici Dato il prolungato periodo di deflazione in Giappone, sono emerse prove relativamente limitate del fatto che la pressione inflazionistica sottostante stia superando l'obiettivo di inflazione del 2% fissato dalla BOJ. Inoltre, una serie di shock negativi (ad esempio, dazi ed energia) ha minacciato le prospettive.

2. Strategia monetaria A causa del limite inferiore pari a zero sui tassi di interesse, per le banche centrali e' piu' difficile stimolare la crescita che tenere sotto controllo l'inflazione. Di conseguenza, il rischio di commettere un errore di politica monetaria e' asimmetrico quando i tassi di riferimento si avvicinano al limite inferiore pari a zero. In altre parole, e' preferibile che l'intervento sia troppo tardivo piuttosto che troppo precoce (con il rischio di un ritorno alla deflazione). In passato, la Banca del Giappone ha tentato di normalizzare i tassi di politica monetaria troppo presto, per poi doverli riportare nuovamente a zero.

3. Stabilita' finanziaria Dopo un periodo prolungato di tassi vicini allo zero, come in Giappone, un forte aumento dei rendimenti rischia di provocare un crollo dei prezzi degli attivi e un inasprimento delle condizioni di credito per i mutuatari. Una tale rivalutazione potrebbe innescare un evento di instabilita' finanziaria con ripercussioni a cascata sull'economia reale.

4. Pressioni politiche Come si sta osservando in diversi mercati sviluppati, il governo giapponese, fautore di una politica fiscale espansiva, sembra intenzionato a mantenere condizioni monetarie accomodanti. Cio' e' stato rafforzato dalle crescenti pressioni sulla banca centrale e dalla nomina di membri del comitato di politica monetaria che condividono questa posizione.

*Deputy head of global economics di PGIM Credit.

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(RADIOCOR) 15-09-26 13:10:52 (0403) 5 NNNN