Pgim: quanto velocemente e di quanto potrebbe alzare i tassi la Banca del Giappone? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - Tuttavia, i recenti sviluppi suggeriscono che tali vincoli potrebbero attenuarsi. Le sezioni seguenti valutano come sia cambiata ciascuna variabile: 1. Fondamentali macroeconomici: solidi I fondamentali macroeconomici appaiono solidi nonostante le numerose sfide (ad esempio, i dazi e la crisi energetica in Medio Oriente), rafforzando la fiducia nel raggiungimento dell'obiettivo di inflazione del 2%.

I dati suggeriscono che l'economia reale giapponese rimanga in buona salute. I timori che l'ultimo shock sui costi potesse mettere sotto pressione le famiglie e le imprese non si sono concretizzati. I margini aziendali hanno tenuto, e sia gli investimenti privati che i consumi giapponesi sono rimasti robusti. Inoltre, i responsabili delle politiche economiche temevano che la ripresa dei costi energetici potesse - forse in modo controintuitivo - determinare un calo dell'inflazione generata a livello interno, limitando la spesa delle famiglie per beni e servizi non energetici. I dati raccolti finora non indicano questa eventualita' e, dato il tempo trascorso dall'inizio della crisi, tale scenario appare ora meno probabile. Anzi, vi sono prove crescenti che il mercato del lavoro, strutturalmente in tensione, si stia traducendo in una crescita dei salari nominali in linea con l'obiettivo di inflazione del 2%. Infine, permangono pressioni di bilancio inarrestabili a fronte dell'accelerazione delle tendenze demografiche e dei cambiamenti geopolitici. Per questo autunno e' prevista maggiore chiarezza sui piani di bilancio dell'attuale governo, il che nel frattempo manterra' la pressione sui tassi a lungo termine.

2. Strategia monetaria: margine per i tagli Piu' il tasso di riferimento si allontana dallo zero, maggiore e' il margine per i tagli.

In altre parole, piu' il tasso di riferimento sale, piu' diventa equilibrato, il che significa che i rischi di una politica asimmetrica diminuiscono. Con il tasso di riferimento ora all'1% per la prima volta in trent'anni, la BOJ ha piu' margine per tagliare i tassi se necessario.

3. Stabilita' finanziaria: le due facce del rischio Rimanere indietro rispetto alla curva puo' comportare anche rischi per la stabilita' finanziaria.

Tassi di riferimento troppo bassi possono incentivare un ricorso eccessivo al credito, portando a prezzi degli asset gonfiati. La BOJ ha osservato nel suo ultimo 'Summary of Opinions' che il rischio di mantenere i tassi troppo bassi potrebbe comportare la necessita' di un aumento aggressivo degli stessi, causando un 'doppio shock'. Inoltre, un ritmo piu' lento di inasprimento quantitativo (QT) puo' contribuire a contenere eventuali rischi per la stabilita' finanziaria derivanti da un percorso piu' deciso di normalizzazione dei tassi di riferimento, stabilizzando la domanda sul segmento a lungo termine della curva.

4. Pressione politica: in calo Potrebbe esserci un maggiore margine di manovra politico per un aumento dei tassi di riferimento, alla luce delle indicazioni della Fed secondo cui potrebbe essere necessaria una politica monetaria piu' restrittiva negli Stati Uniti e del rallentamento del ritmo di riduzione del bilancio della BOJ. La pressione politica contro un inasprimento della politica monetaria potrebbe essere in calo, alla luce delle recenti pressioni esercitate dai banchieri centrali statunitensi a favore di un aumento dei tassi. Inoltre, i recenti nominati dall'amministrazione Takaichi sembrano piu' ricettivi alla necessita' di un rialzo (sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni).

A che velocita' e fino a che livello salira' la BOJ? La BOJ stima che l'intervallo del tasso di interesse neutrale nominale per l'economia giapponese sia compreso tra l'1,0% e il 2,5%. Pertanto, riteniamo che i prossimi tre rialzi siano relativamente agevoli, poiche' porterebbero il tasso di riferimento solo al punto medio del range di neutralita'.

Tuttavia, cio' potrebbe avvenire in un contesto di tassi di interesse piu' elevati da parte della Fed, il che suggerisce che l'ultimo intervento sullo yen offrira' probabilmente solo un sollievo limitato.

Una volta che il tasso di riferimento si attestera' intorno all'1,75%, potremmo assistere a un ulteriore allentamento dei quattro vincoli qualora i dati indicassero che i rischi per la stabilita' finanziaria sono bilanciati, che l'obiettivo di inflazione del 2% sia stato raggiunto in modo sostenibile e che i fondamentali macroeconomici rimangano solidi.

A quel punto, potremmo assistere a un ritmo piu' rapido di rialzi dei tassi verso il limite superiore dell'intervallo di neutralita' a partire dal 2027, portando il tasso di riferimento ancora piu' lontano dal suo massimo degli ultimi trent'anni.

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(RADIOCOR) 15-09-26 13:11:15 (0404) 5 NNNN