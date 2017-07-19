Pgim: prospettive sul mercato obbligazionario in un contesto di incertezze geopolitiche - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 set - La dispersione settoriale crea opportunita' per l'approccio attivo. Con la divergenza delle economie e delle politiche, gli squilibri potrebbero portare a una dispersione settoriale. Cio' andra' a vantaggio di alcuni paesi, settori ed emittenti, mentre ne danneggera' altri. La gestione attiva e' fondamentale, poiche' queste condizioni rendono sempre piu' importante identificare i primi segnali di stress e opportunita' nel panorama globale del reddito fisso. I cambiamenti di paradigma nel commercio, nella tecnologia e/o nella politica amplificano ulteriormente la dispersione e premiano l'allocazione tattica.

Il reddito fisso rimane conveniente rispetto alle azioni e alla liquidita'. Gli asset statunitensi stanno sottoperformando: il reddito fisso appare conveniente e le azioni appaiono costose. Dal 1985, ogni segmento del mercato obbligazionario ha sovraperformato le azioni in termini di indice di Sharpe. Nel frattempo, i rendimenti della liquidita', pur rimanendo elevati, hanno gia' registrato un calo significativo nell'ultimo anno. Se i tassi del mercato monetario dovessero scendere ulteriormente, il rischio di reinvestimento e il costo opportunita' di mantenere la liquidita' sarebbero notevoli rispetto a un portafoglio obbligazionario total return di alta qualita'.

I tassi elevati offrono punti di ingresso interessanti. I Treasury a dieci anni sono ben al di sopra del 4%, riflettendo un premio incorporato, determinato dall'offerta, dalle dinamiche fiscali e dalle preoccupazioni sul credito, che e' storicamente insolito. Mentre gli spread del credito societario rimangono stretti, i titoli di Stato sembrano riflettere gran parte del premio di rischio del mercato. In questo contesto, vediamo valore nell'esposizione ai tassi, in particolare dato il potenziale di rendimento asimmetrico e l'opportunita' di aggiungere duration a livelli interessanti.

Posizionamento e prospettive Il posizionamento orientato al carry continua a sovraperformare. Manteniamo un portafoglio orientato al carry, concentrato su prodotti di alta qualita' con spread a duration piu' breve. La strategia di incassare le cedole e acquistare sui ribassi dei prezzi ci ha aiutato a sovraperformare i benchmark. Nonostante i picchi di volatilita', le obbligazioni non hanno subito significativi sell off, poiche' gli investitori continuano la rotazione verso il reddito fisso.

Il roll e il carry sicuro rimangono centrali. Continuiamo a privilegiare una strategia barbell che bilancia il carry di alta qualita' con il rischio opportunistico. Il credito strutturato con rating AAA e l'high yield a duration piu' breve rimangono allocazioni core, offrendo rendimenti corretti per il rischio interessanti con una volatilita' inferiore. Nelle nostre strategie total return e a duration piu' lunga, abbiamo ridotto il rischio di credito e aggiunto duration. Il premio incorporato nei Treasury offre una rara opportunita' di estendere la duration con un potenziale di rialzo significativo.

I portafogli di credito multisettoriali offrono resilienza.

Non siamo ampiamente sovrappesati sul rischio di credito, ma continuiamo a privilegiare prodotti di alta qualita' e a duration intermedia, come il debito societario investment grade emesso dalle grandi banche commerciali. Sul fronte dell'alto rendimento, l'universo attuale e' meno indebitato, con una duration piu' breve e una migliore visibilita' del credito. I portafogli multisettoriali rimangono ben posizionati per generare reddito, preservare il capitale e gestire la volatilita', soprattutto perche' l'incertezza politica e la dispersione globale continuano a condizionare il panorama degli investimenti.

