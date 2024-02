Pgim: l'opportunita' multimiliardaria trascurata delle soluzioni di decarbonizzazione - PAROLA AL MERCATO

di Neil Brown* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Esiste un ampio consenso sul fatto che il cambiamento climatico sia uno dei maggiori rischi per l'umanita' e che sia necessario passare a un'economia a basse emissioni di carbonio, senza provocare un forte calo del tenore di vita. I progressi tecnologici, il cambiamento delle preferenze dei consumatori e le normative stanno portando i Paesi e le aziende di tutto il mondo a ridurre le emissioni di carbonio e ad adottare pratiche piu' sostenibili. Anche con un'azione o un cambiamento limitato, le politiche attuali indicano che l'economia della decarbonizzazione sara' enorme: un'opportunita' da 2,5 miliardi di dollari, secondo stime prudenti. Questa attenzione alla decarbonizzazione sta trasformando i settori industriali, creando un ampio e crescente insieme di opportunita' che, a nostro avviso, non e' apprezzato da molti investitori.

Poiche' i settori dell'energia e dei trasporti sono tra i principali inquinatori, con rispettivamente il 32% e il 17% delle emissioni globali, i veicoli elettrici (EV) e l'energia rinnovabile sono state aree di discussione popolari per la decarbonizzazione. Tuttavia, poiche' il 50% delle emissioni proviene da altri settori, il dibattito e' troppo ristretto: gli investitori (e i politici) stanno guardando solo alla punta dell'iceberg delle soluzioni. Dobbiamo considerare un insieme molto piu' ampio di soluzioni che si trovano sotto la linea di galleggiamento.

E' importantissimo considerare lo Scope 4 Gli investitori tendono a concentrarsi sulle emissioni operative generate da un'azienda, ad esempio l'inquinamento delle centrali elettriche o i gas di scarico delle automobili. Tuttavia, trascurano i progressi compiuti in un importante trend associato: evitare le emissioni di carbonio in primo luogo. A nostro avviso, un'attenzione cosi' ristretta alle emissioni operative ostacola lo sforzo di decarbonizzazione e sottovaluta ampiamente l'universo delle opportunita' di investimento. Sebbene la maggior parte degli investitori sia istintivamente d'accordo sugli enormi benefici derivanti dall'evitare le emissioni, la maggior parte delle strategie tradizionali di decarbonizzazione/carbonio/ transizione energetica non tiene conto di questo aspetto perche' e' piu' difficile da calcolare. In altre parole, come si possono misurare le emissioni che l'utilizzo di una specifica tecnologia, prodotto o servizio ha contribuito a evitare? Comunque, il fatto che sia difficile non significa che non si debba provare. Ma le attuali strategie nel settore della decarbonizzazione non ci provano affatto, limitando l'universo delle potenziali opportunita' di investimento.

Concentrarsi sulle emissioni Scope 1 e 2 e' un approccio piu' semplice perche' i dati sono spesso divulgati direttamente dalle aziende e i numeri sono ampiamente condivisi sulla base di metodologie di misurazione standardizzate. Le emissioni Scope 3 richiedono una certa stima, mentre per quelle Scope 4 gli investitori devono stimare un valore controfattuale e riflettere criticamente sulle aziende che rivendicano le stesse emissioni evitate. Ad esempio, una societa' di consulenza che aiuta i clienti a evitare massicce emissioni future puo' contribuire essa stessa alle emissioni operative con la sua crescita. Questa crescita squalificherebbe la societa' di consulenza come candidato all'investimento in molte strategie tradizionali, anche se le sue emissioni in aumento sono inferiori alle emissioni future che aiuta i suoi clienti a evitare. A nostro avviso, questo e' un difetto significativo dell'attuale approccio comune e un'opportunita' mancata.

Escludere del tutto petrolio e gas e' un errore Per quanto riguarda le compagnie petrolifere e del gas tradizionali, mentre sarebbe molto piu' facile escludere questi gruppi dalle strategie di decarbonizzazione perche' sono considerati solo una parte del problema, dobbiamo pensare piu' profondamente a come raggiungere l'obiettivo della societa' di un'economia a basse emissioni di carbonio mantenendo - o addirittura migliorando - l'attuale standard di vita. Saremmo tutti entusiasti di ridurre a zero la nostra dipendenza dai combustibili fossili da un giorno all'altro.

Tuttavia, data l'enorme base energetica globale, la nostra analisi suggerisce che la transizione verso le fonti rinnovabili (e altre fonti energetiche a basso contenuto di carbonio) richiedera' molto tempo e che i combustibili fossili avranno probabilmente un lungo tramonto.

Sebbene la maggior parte delle compagnie petrolifere ed energetiche non possano e non debbano essere considerate negli approcci alla decarbonizzazione, quelle che si adattano piu' progressivamente possono dare un valido contributo agli sforzi globali per ridurre le emissioni di carbonio nei prossimi anni. Questo perche' il carbone rimane economico e abbondante, ma e' anche la fonte di energia piu' sporca e ad alta intensita' di carbonio. Il gas, e il GNL (gas naturale liquido), e' una fonte di energia a minore intensita' di carbonio. Quando il gas viene utilizzato per sostituire l'energia sporca del carbone, e' un potente combustibile di decarbonizzazione, economico e facilmente scalabile, fino a quando il carbone non cessera' di essere una parte significativa del mix energetico globale. Inoltre, alcune aziende progressiste del settore petrolifero e del gas stanno investendo in modo significativo nelle energie rinnovabili.

In effetti, le aziende piu' progressiste del settore investono a volte piu' in progetti di energie rinnovabili di tutte le grandi aziende di energie rinnovabili "pure" messe insieme.

*co-portfolio manager del PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund.

