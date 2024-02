Pgim: l'opportunita' multimiliardaria trascurata delle soluzioni di decarbonizzazione - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Inoltre, queste aziende offrono anche ampie e profonde capacita' ingegneristiche per completare in modo rapido e conveniente questi progetti complessi, molti dei quali offshore. Poiche' l'immensa sfida della decarbonizzazione richiede soluzioni rapide e convenienti, l'esclusione di queste aziende e' una scelta fallimentare per il mondo. Una concentrazione esclusiva su solare, eolico, batterie e veicoli elettrici ignora la complessita' di questa sfida. Le compagnie petrolifere e del gas sono spesso trascurate nella narrazione degli investimenti per la decarbonizzazione, ma quelle piu' progressiste sono attori fondamentali.

Sfruttare appieno l'opportunita' Il ruolo delle aziende energetiche progressiste negli sforzi di decarbonizzazione e' solo un esempio di fornitori di soluzioni trascurati o minimizzati. Opportunita' simili esistono con i progettisti di sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, cosi' come con i produttori che rendono gli edifici piu' efficienti dal punto di vista energetico, con gli ingegneri energetici che aggiornano la rete elettrica per accogliere le fonti rinnovabili intermittenti e con gli installatori di cavi sottomarini che collegano i parchi eolici offshore a una rete piu' ampia. Gli sforzi globali per ridurre le emissioni di carbonio richiederanno spese ingenti e modificheranno radicalmente le catene di approvvigionamento e le industrie globali. Non sottolineeremo mai abbastanza che l'economia della decarbonizzazione comprende molto di piu' dei veicoli elettrici e delle energie rinnovabili. Essa abbraccia settori, aree geografiche ed economie. Per sfruttare appieno l'opportunita', gli approcci alla decarbonizzazione devono avere una visione molto piu' ampia.

