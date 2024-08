PGIM: L'innovazione amplia le opportunita' di crescita - PAROLA AL MERCATO

di Mark Baribeau* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ago - Nella prima meta' del 2024 e' proseguito il rally dei mercati azionari globali. Mentre alcune delle principali banche centrali hanno iniziato a tagliare i tassi di interesse, per ora l'inflazione persistente e la resilienza dell'economia statunitense hanno trattenuto la Fed dal seguire il loro esempio. I tassi di interesse USA si sono ridimensionati dopo il picco del 2023, migliorando il sentiment degli investitori verso l'azionario growth. A questo ottimismo contribuisce la convinzione che la prossima mossa della Fed, quando arrivera', probabilmente sara' un taglio. Dopo il picco di quasi il 5% nell'ottobre 2023, nel 2024 i rendimenti a 10 anni hanno seguito un trend discendente. I titoli growth hanno ampiamente sovraperformato i value nel contesto dei tassi di interesse elevati dell'ultimo periodo e potrebbero beneficiare ulteriormente dei tagli dei tassi, considerato che i growth in passato hanno sovraperformato i value quando i rendimenti dei decennali USA sono scesi sotto il 4%.

Lo scenario attuale e' favorevole ai titoli growth L'andamento lento e costante e' favorevole ai titoli growth.

Sebbene il recente rally abbia fatto salire le valutazioni, sono ancora vicine alle medie di lungo termine, con solide aspettative di crescita degli utili per il resto del 2024 e del 2025.

C'e' margine per partecipare a un'economia in rallentamento In contesti in cui l'andamento economico e' sotto la media, i titoli growth (che in genere hanno una crescita organica e sono meno vulnerabili alle condizioni economiche), storicamente tendono a sovraperformare i value (generalmente piu' sensibili al ciclo economico). I titoli con crescita duratura degli utili acquistano attrattiva quando l'economia generale rallenta, il che dovrebbe favorire i titoli growth in fasi di rallentamento. Se la Fed sta configurando uno scenario di soft landing (cioe' un rallentamento economico sufficiente a ridurre l'inflazione senza causare una recessione), tassi di sconto piu' bassi aumenterebbero i valori netti attuali su asset a lunga duration, come i titoli growth. Questa dinamica, associata a fondamentali solidi e a forti temi di crescita secolare, lascerebbe alle azioni globali piu' spazio per crescere rispetto ai livelli correnti.

Temi innovativi promuovono una crescita dinamica Le influenze macro possono far muovere brevemente i mercati azionari, mentre la crescita dinamica trainata da forze innovative esterne al ciclo economico offre opportunita' continue, poiche' gli investitori tornano a concentrarsi sui fondamentali nel tempo.

Tecnologie avanzate: ancora in fase nascente, l'intelligenza artificiale si sta rapidamente affermando come il megatrend dominante di questa generazione. Per il momento le infrastrutture rimangono il modo migliore per monetizzare il trend dell'IA, con buone opportunita' nelle aree dei data center, dei semiconduttori e delle piattaforme di cloud computing. Il fronte delle applicazioni sta progredendo, e questo offre opportunita' di investimento man mano che evolve e che acquisisce interesse agli occhi dei consumatori.

Consumi globali: nonostante l'incertezza economica e di mercato, i migliori brand del lusso che sfruttano le innovazioni dirette al consumatore continuano a prosperare.

Automazione industriale: la produzione trainata dalla tecnologia sta rivoluzionando l'automazione, il che puo' portare a un enorme guadagno di produttivita'.

Piattaforme fintech: i consumatori e le imprese continuano a trovare nuovi modi per ottenere un accesso piu' conveniente e vantaggioso ai servizi finanziari, in particolare sui mercati emergenti.

Innovazione nel settore della sanita': le imprese del settore sanitario trovano opportunita' interessanti nello sviluppo dei farmaci, nei trattamenti personalizzati e nell'analisi dei dati.

*Portfolio Manager di PGIM Jennison Global Equity Opportunities fund

