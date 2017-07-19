Pgim: il vero lusso e' ben posizionato per resistere alle turbolenze dei dazi - PAROLA AL MERCATO

di Rebecca Irwin * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - I dazi, il commercio e l'incertezza geopolitica continuano a offuscare le prospettive dei mercati azionari globali. Sebbene l'Ue e gli Stati Uniti abbiano recentemente raggiunto un accordo commerciale, il contesto generale rimane altamente incerto.

Le aziende di un'ampia gamma di settori potrebbero trovare sempre piu' difficile mantenere i margini o sostenere la domanda finale. Tuttavia, non tutti i settori, ne' tutte le aziende all'interno degli stessi settori, sono ugualmente vulnerabili. I brand del lusso globali ne sono un buon esempio. Sebbene negoziare un nuovo mondo caratterizzato da dazi piu' elevati resti difficile, alcune aziende del settore del lusso, in particolare quelle ai vertici del mercato, si trovano in una posizione piu' solida per resistere a qualsiasi impatto in corso. Altre, invece, devono affrontare una combinazione di pressione sui margini e calo della domanda.

Distinguere tra i diversi tipi di lusso E' importante distinguere tra diversi tipi di aziende del settore del lusso. Molte beneficiano di una brand equity che ha resistito alla prova del tempo. Inoltre, l'ascesa dei modelli di direct-to-consumer ha dato a queste entita' un maggiore controllo sulle scorte e sui prezzi. Cio' si e' tradotto in un forte potere di determinazione dei prezzi, fondamentale in un contesto in cui i dazi possono erodere direttamente la redditivita'. Rispetto ad altri settori, queste aziende sono generalmente in una posizione migliore per trasferire i costi legati ai dazi sui consumatori.

Tuttavia, non tutte le aziende del settore del lusso sono uguali e non tutte saranno in grado di trasferire i costi allo stesso modo. Alcune potrebbero avere difficolta' a mantenere il potere di determinazione dei prezzi, in particolare quelle con una brand equity piu' debole o i gruppi che si rivolgono a una base di consumatori piu' ampia.

Mantenere il potere di determinazione dei prezzi e lo slancio delle vendite I dazi rappresentano quelli che possono essere definiti rischi di 'primo ordine', ovvero aumenti diretti dei costi sui beni importati. Ma esistono anche rischi di 'secondo ordine', che includono le ripercussioni macroeconomiche piu' ampie. Per esempio, l'aumento dei dazi contribuira' a un rallentamento e a una contrazione della domanda? In un contesto di domanda piu' debole, solo i brand di lusso piu' resilienti manterranno il potere di determinazione dei prezzi e lo slancio delle vendite. Si tratta delle aziende al vertice della piramide del lusso, con una brand equity eccezionale, un'offerta limitata e un riconoscimento a livello globale. Marchi come Herme's e Ferrari si distinguono in questo senso.

Sebbene l'Ue abbia evitato la minaccia di dazi del 30% sui beni in entrata negli Stati Uniti, i dazi sono stati aumentati dal 10% al 15% su molte aziende europee. Il precedente dazio del 10% aveva gia' spinto la maggior parte delle aziende del settore del lusso ad aumentare i prezzi del 4-5% negli Stati Uniti, consentendo a questi gruppi di assorbire gli aumenti dei costi con un impatto minimo.

Importanza della scarsita' e di una forte brand identity E' ancora presto, ma finora non si sono registrati cambiamenti significativi nel comportamento dei consumatori statunitensi in risposta a questi adeguamenti dei prezzi e il posizionamento di pregio del settore rimane per ora intatto.

A questo proposito, Ferrari offre un esempio particolarmente interessante. Ferrari e' un'azienda del lusso che vende automobili, il che la colloca in una categoria diversa dai marchi di lusso tradizionali, in quanto era soggetta a un dazio del 25% negli Stati Uniti. In risposta, l'azienda ha aumentato i prezzi di circa il 10% su alcuni dei suoi modelli e ha assorbito parte dell'impatto sui costi nel proprio conto economico. Un dato incoraggiante per Ferrari e' che il dazio e' successivamente sceso al 15% nel nuovo accordo. Nonostante le variazioni di prezzo, Ferrari non ha registrato alcun calo della domanda. Il modello basato sulla scarsita', unito al suo potere di determinazione dei prezzi e alla forte brand identity, le ha permesso di superare con successo questa sfida.

Non tutte le aziende del settore del lusso sono uguali Tuttavia, non tutte le aziende del settore del lusso sono ugualmente protette. Quelle posizionate nei segmenti piu' 'accessibili' o del lusso di massa potrebbero trovarsi ad affrontare un percorso piu' difficile. I marchi che attraggono una gamma piu' ampia di consumatori sono piu' sensibili ai prezzi e potrebbero avere difficolta' a trasferire i costi. Allo stesso modo, le aziende che hanno aumentato i prezzi in modo troppo aggressivo durante la pandemia potrebbero trovarsi con un margine di manovra ridotto. Se questi gruppi hanno gia' sfruttato al massimo la tolleranza dei consumatori in materia di prezzi, potrebbero avere difficolta' ad attuare ulteriori aumenti in un contesto inflazionistico determinato dai dazi.

Gli investitori dovranno distinguere attentamente tra il vero lusso e il prestigio di massa. Le aziende con un'autentica brand heritage, modelli di distribuzione diretta e potere di determinazione dei prezzi sono molto piu' attrezzate per affrontare le sfide future. Per le altre, la combinazione di costi crescenti e cambiamento del sentiment dei consumatori potrebbe rivelarsi molto piu' destabilizzante.

* portfolio manager del Pgim Jennison Global Equity Opportunities Fund "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

