Pgim Fixed Income: appuntamento a settembre con il nuovo annuncio della Bce- PAROLA AL MERCATO

di Katharine Neiss * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 set - Il mercato e' sempre piu' convinto che la Banca centrale europea (Bce) aumentera' i tassi di interesse di 75 punti percentuali nel corso della prossima riunione. Cio' e' dovuto alle ulteriori sorprese al rialzo dei dati sull'inflazione headline e all'aumento dei prezzi dell'energia in Europa.

Tuttavia, non e' chiaro se una mossa cosi' incisiva sia giustificata. La crescita delle retribuzioni contrattuali e' diminuita nel secondo trimestre del 2022 e rimane al di sotto dei livelli compatibili con un obiettivo di inflazione del 2%. Inoltre, la tendenza a breve termine dell'inflazione dei beni, che puo' offrire una visione piu' chiara della pressione inflazionistica interna, e' diminuita ed e' ora in linea con l'obiettivo di inflazione del 2% della Bce.

Tuttavia, un'inflazione piu' elevata e prolungata rischia di radicarsi nell'economia, rendendo piu' difficile il doloroso riassorbimento dello shock energetico. La Bce sara' molto ansiosa di evitare di aggravare una situazione gia' difficile per l'eurozona.

Vale la pena sottolineare l'inutilita' di utilizzare la politica monetaria per portare l'inflazione al 2% quando i prezzi dell'energia sono spinti al rialzo dalla guerra. A titolo di esempio, se i prezzi dell'energia per i consumatori aumentano del 50%, tutti gli altri prezzi dovrebbero diminuire di circa il 5% per mantenere l'inflazione media al 2%. Storicamente, una riduzione cosi' ampia dei prezzi potrebbe essere ottenuta solo attraverso una forte contrazione dell'attivita' economica e un aumento della disoccupazione. Non e' chiaro se un tale risultato consentirebbe di raggiungere la "stabilita' dei prezzi". Per gli shock che l'area dell'euro deve affrontare, non sembrano esserci risposte semplici.

* Chief European Economist di PGIM Fixed Income

