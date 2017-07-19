Pgim: benvenuti nel quarto anno di bull market del reddito fisso - PAROLA AL MERCATO

di Robert Tipp* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 feb - Grazie al mercato ribassista del 2022 che ha riportato i rendimenti a lungo termine a livelli storicamente interessanti, il mercato rialzista delle obbligazioni, che avevamo ribattezzato al motto di 'Yield is destiny', ha proseguito il suo corso: i benchmark hanno chiuso il terzo anno consecutivo di rendimenti solidi. Sebbene eventi come l'introduzione dei dazi nel primo trimestre 2025 e il conseguente crollo dei mercati abbiano creato qualche ostacolo lungo il percorso, la continua espansione economica con una crescita e un'inflazione moderate hanno mantenuto i rendimenti generalmente elevati e contenuti, creando un ambiente in cui i settori con i rendimenti piu' elevati continuano a registrare i ritorni piu' alti.

Dalla fine del 2022, il reddito incrementale derivante dai prodotti a spread, insieme alla rivalutazione del capitale derivante dalla compressione degli spread, ha alimentato quasi interamente il mercato rialzista. Nel frattempo, fino al 2025, i Treasury hanno leggermente frenato i rendimenti totali, sottoperformando la liquidita' a causa dei tassi a lungo termine limitati e delle curve dei rendimenti generalmente invertite. Tuttavia, la situazione e' cambiata nel 2025. Grazie ai tagli dei tassi da parte delle banche centrali negli Stati Uniti e in tutto il mondo, le curve dei rendimenti si sono irripidite e sono diventate positive, migliorando le probabilita' che le obbligazioni battessero la liquidita'.

Di fatto, grazie alla curva dei rendimenti positiva e a un leggero calo dei rendimenti, i Treasury hanno finalmente sovraperformato la liquidita' e hanno aderito al mercato rialzista dello scorso anno. Pertanto, mentre prevediamo un contributo minore in termini di guadagno dai prodotti a spread in futuro, il reddito fisso a lungo termine dovrebbe beneficiare del vantaggio in termini di rendimento e dei benefici derivanti dalle curve dei rendimenti recentemente tornate positive.

In un mare di divergenze L'apparente stabilita' e l'ampiezza dei rendimenti di mercato degli ultimi anni hanno nascosto un mare tumultuoso di divergenze tra i cicli delle banche centrali, i tassi di interesse a lungo termine, le valute e la performance intersettoriale dei prodotti a spread.

Le banche centrali asincrone e i cambiamenti nella gestione del debito creano un divario nei tassi a lungo termine In alcuni casi, l'impatto negativo dei cambiamenti restrittivi delle banche centrali e' stato amplificato dalle misure volte ad aumentare la spesa pubblica, come e' avvenuto in Europa, Cina e Corea. Rompendo con la tradizione di prudenza fiscale, il cambiamento forse piu' drastico e' venuto dalla Germania, che ha portato avanti i suoi sforzi per aumentare l'emissione di titoli al fine di finanziare un livello tendenzialmente piu' elevato di spesa per la difesa e le infrastrutture. Il successivo cambiamento di rotta della BCE, che e' passata da una politica di 'tagli' a una di 'stallo', ha provocato un accentuarsi della curva dei rendimenti dei titoli di Stato tedeschi.

Stati Uniti e Regno Unito sovraperformano: perche'? Gestione del debito..

Nonostante le continue preoccupazioni di natura fiscale negli Stati Uniti e nel Regno Unito, i tassi a lungo termine sono rimasti comunque contenuti. In questo modo, hanno sovraperformato molti mercati sviluppati ed emergenti, ma perche'? Mentre le aspettative di ulteriori tagli dei tassi hanno in qualche modo ancorato i tassi a lungo termine nel Regno Unito e negli Stati Uniti, un ulteriore effetto al ribasso potrebbe essere derivato dagli sforzi proattivi di gestione del debito. Nel caso degli Stati Uniti, il Tesoro ha resistito alle richieste di emettere piu' debito a lungo termine, optando invece per finanziare deficit piu' consistenti attraverso TBill a breve scadenza, effettuando al contempo riacquisti limitati di Treasury lungo la curva dei rendimenti. Nel frattempo, nel Regno Unito, il Cancelliere dello Scacchiere ha abbreviato le scadenze delle nuove emissioni, riuscendo a contenere i rendimenti a lungo termine.

*chief investment strategist, fixed income e head of global bonds di PGIM.

