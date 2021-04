Pernod Ricard: +12,6% fatturato terzo trimestre 2020-21 grazie all'Asia

Il titolo sale del 2,5% alla Borsa di Parigi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 apr - Il gruppo Pernod Ricard ha segnato una crescita del fatturato del 12,6% a 1,95 miliardi di euro nel terzo trimestre del suo esercizio 2020-21, grazie in particolare alla forte ripresa del mercato asiatico e in particolare della Cina. Sui primi nove mesi, il fatturato ammonta a 6,94 miliardi, in calo del 3,7% e risente dell'effetto valutario, per effetto dell'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro e alle valute emergenti. A livello organico, il trimestre segna un aumento del giro d'affari del 19% e i nove mesi dell'1,7%. Nel trimestre le vendite del gruppo nella regione Asia/resto del mondo sono salite del 36% a livello organico a 878 milioni. L'area Americhe ha registrato +10% a 592 milioni e in Europa la crescita e' stata del 5% a 486 milioni. 'Il terzo trimestre e' stato eccellente' e 'ci attendiamo un'accelerazione del nostro fatturato nel quarto trimestre', ha indicato il numero uno del gruppo, Alexandre Ricard. Nei nove mesi i marchi cosiddetti 'Specialty' sono stati i piu' dinamici con una crescita del 22%, soprattutto in Europa occidentale, della tequila e degli whisky. Anche i marchi nazionali 'Must-Win' sono rimasti dinamici, precisa il gruppo, con il proseguimento di una crescita attorno al 5% negli Usa e del 34% in Cina nei primi nove mesi e il ritorno di una crescita a due cifre in India nel terzo trimestre. La societa' paghera' un acconto di dividendo di 1,33 euro a luglio.

L'importo finale della cedola sara' sottoposto al voto degli azionisti all'assemblea del 21 novembre 2021. Il gruppo ha anche avvertito che nel 2021 prevede un significativo impatto valutario sul risultato operativo corrente nella misura di -250 milioni di euro. Escludendo tale fattore, il risultato e' stimato in aumento del 10%. Alla Borsa di Parigi, il titolo Pernod Ricard, attorno alle 10, e' in rialzo del 2,5% a 177,5 euro, mentre l'indice Cac 40 sale dello 0,57%.

