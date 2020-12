Permira: acquista quota di maggioranza di Boats Group da fondi Apax Partners

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - I Fondi Permira annunciano l'acquisizione di una quota di maggioranza di Boats Group, societa' leader nei marketplace online e fornitore di tecnologie per l'industria della nautica da diporto, da fondi gestiti da Apax Partners. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.

"La nautica non e' mai stata cosi' popolare e in qualita' di principale operatore nei marketplace online e fornitore di tecnologia per il settore, il nostro potenziale di crescita non e' mai stato cosi' grande", ha affermato Sam Fulton, ceo di Boats Group. 'Apax e' stato un partner straordinario nella nostra piu' recente fase di crescita, fornendo le strategie dalla loro esperienza nel mercato digitale. Crediamo che Permira sia il partner ideale per il nostro prossimo capitolo di crescita, data la chiara visione strategica dell'azienda e l'esperienza a supporto dei mercati online di poter essere in grado che saremo in grado di fornire piu' valore attraverso la nostra piattaforma fornendo ai nostri clienti soluzioni avanzate e offrire un'esperienza eccezionale che aiutera' i consumatori di tutto il mondo a trovare la barca che amano".

"La capacita' di Boats Group di fornire ad acquirenti e venditori di barche servizi e soluzioni differenziati, ne ha fatto la piattaforma definitiva per lo spazio della nautica da diporto, ha attratto una base di clienti molto fedele e ha spinto una crescita e una redditivita' eccezionali", ha affermato David Erlong, Preside di Permira. 'L'industria della nautica da diporto e' ancora agli inizi del suo viaggio di digitalizzazione con molte esigenze insoddisfatte. Non vediamo l'ora di sostenere Sam e il suo team mentre si espandono sia a livello internazionale che in nuovi prodotti e servizi che colmano queste lacune per deliziare i nostri consumatori e clienti".

