Payden & Rygel: Lagarde rassicura i mercati, politica monetaria stabile, rischi piu' bilanciati - PAROLA AL MERCATO

di Paul Saint-Pasteur * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 set - Nel corso della riunione di ieri, la Bce ha mantenuto i tassi invariati, lasciando il tasso sui depositi al 2,00%, come previsto. Il comunicato ha adottato una visione piu' equilibrata sui rischi per la crescita, eliminando i riferimenti all'incertezza globale. Pur confermando la dipendenza dai dati e l'approccio "riunione per riunione", il tono generale appare meno preoccupato rispetto ai rischi esterni. Le proiezioni macro sono rimaste per lo piu' invariate. I rischi sulla crescita sono stati rivisti al rialzo, ora considerati "piu' bilanciati", grazie alla maggiore fiducia derivante dall'accordo commerciale UE-USA. Le previsioni di Pil per il 2025 e 2026 sono state leggermente riviste al rialzo.

L'inflazione per quegli anni e' attesa un po' piu' alta, ma sia quella headline che quella core sono state riviste al ribasso per il 2027, rimanendo appena al di sotto dell'obiettivo del 2%.

La Presidente Lagarde ha minimizzato l'importanza di queste revisioni, sottolineando la solidita' del mercato del lavoro e la stabilita' dell'inflazione. Nonostante l'inflazione core prevista all'1,8% nel 2027, non vi e' stato alcun segnale di ulteriori tagli dei tassi. La BCE appare quindi soddisfatta dell'attuale orientamento di politica monetaria.

La reazione dei mercati e' stata limitata: i rendimenti dei Bund a 10 anni sono saliti di 2 punti base e le aspettative di tagli per il 2025 si sono leggermente ridotte. Il segnale della BCE e' chiaro: si sente a suo agio con la politica attuale e, con l'incertezza commerciale in calo, non vede necessita' di interventi imminenti. Sul fronte valutario, si mantiene una visione strutturalmente ribassista sul dollaro USA, sebbene il ritmo del calo possa rallentare.

