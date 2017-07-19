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            Payden & Rygel: la lezione dei Gilt, cosa insegna il Regno Unito ai mercati obbligazionari - PAROLA AL MERCATO

            di Nigel Jenkins* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - Per gran parte dell'ultimo decennio, i titoli di Stato sono stati considerati il comparto piu' sicuro dei mercati finanziari globali. Oggi, pero', il rialzo dei tassi di interesse, l'espansione del debito pubblico, i disavanzi di bilancio e la necessita' di rilanciare la crescita economica stanno imponendo una nuova riflessione sulla sostenibilita' del debito sovrano nel lungo periodo.

            In questo contesto, il mercato dei titoli di Stato britannici costituisce un importante caso di studio. I Gilt rappresentano infatti uno dei mercati governativi piu' liquidi al mondo e, spesso, anticipano tendenze destinate a riflettersi anche sugli altri mercati obbligazionari sviluppati. L'evoluzione del mercato dei Gilt evidenzia le sfide che tutti i governi sono chiamati ad affrontare in un contesto caratterizzato da costi di finanziamento strutturalmente piu' elevati, ma anche le opportunita' che questo nuovo scenario puo' offrire agli investitori. Negli ultimi anni il Regno Unito ha attraversato cambi di governo, la Brexit, la pandemia e la crisi dei Gilt del 2022, continuando comunque a finanziarsi con successo sui mercati internazionali. Questo suggerisce che, nella valutazione del debito sovrano, sia piu' utile concentrarsi sui fondamentali economici piuttosto che sulle oscillazioni del dibattito politico o sui titoli di cronaca.

            *Responsabile Mandati Obbligazionari Globali di Payden & Rygel.

            Red-

            (RADIOCOR) 25-07-26 11:46:04 (0185) 5 NNNN

              


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