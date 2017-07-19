Payden & Rygel: il Giorno del Ringraziamento, a due anni dalla rivoluzione ChatGPT - PAROLA AL MERCATO

a cura dell'Economic Team di Payden & Rygel (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 nov - Il 30 novembre 2022, a pochi giorni dal Thanksgiving, OpenAI lanciava ChatGPT, trasformando un prototipo basato sul modello 'Transformer' - presentato in un paper di Google del 2017 - in uno strumento accessibile a chiunque disponesse di un browser.

A soli cinque giorni dal lancio, ChatGPT contava gia' oltre un milione di iscritti e in appena due mesi, nel gennaio 2023, superava i 100 milioni di utenti mensili, diventando l'applicazione consumer a crescita piu' rapida di sempre.

Un'adozione cosi' veloce da eclissare il precedente record detenuto dagli smartphone, che avevano impiegato ben sei anni per entrare nella maggioranza delle case americane. Secondo le ultime rilevazioni, l'Intelligenza Artificiale generativa e' riuscita a raggiungere oltre il 50% delle famiglie americane in soli due anni e mezzo. Questa rapidita' di adozione presenta risvolti significativi per l'economia. Ad oggi, oltre un terzo dei lavoratori statunitensi utilizza l'AI generativa nelle proprie attivita' professionali e l'aumento dei carichi di lavoro legati a questa tecnologia potrebbe portare i data center a rappresentare quasi un decimo della domanda elettrica degli Stati Uniti entro il 2030.

"Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 29-11-25 12:55:18 (0256) 5 NNNN