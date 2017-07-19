Payden & Rygel: Global High Yield, rendimento solido in un mondo che cambia - PAROLA AL MERCATO

di Tim Crawmer* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - Il credito high yield offre una combinazione unica di carry elevato e bassa duration, che lo rende un'asset class interessante in un contesto in cui l'attenzione e' focalizzata sul reddito cedolare piuttosto che sull'apprezzamento del capitale -Stati Uniti, Europa e mercati emergenti hanno tutti beneficiato di un restringimento degli spread: la differenza di performance derivera' quindi dalla selezione bottom-up degli emittenti -I tassi di default si attestano intorno al 3% su base emittente e sono concentrati in comparti specifici, come i media e le telecomunicazioni, e in alcune nicchie del retail e della chimica, senza minaccia sistemica per il mercato -Un elemento di sostegno tecnico e' rappresentato da una nuova offerta molto contenuta, in Europa addirittura negativa, poiche' molte societa' non sentono il bisogno di aumentare il proprio livello di indebitamento -Nei mercati emergenti, evitiamo il settore immobiliare cinese e manteniamo un'esposizione selettiva ai settori dell'energia, dei metalli e delle materie prime, che sono piu' sensibili alla volatilita' dei prezzi -Guardando ai prossimi 12-18 mesi, non prevediamo un forte restringimento degli spread, ma il rendimento cedolare elevato e la duration inferiore all'investment grade rendono il credito high yield capace di autoripararsi rapidamente, anche in caso di episodi di ampliamento A cura di Tim Crawmer, Global Credit Strategist e Frasat Shah, Portfolio Manager Global Fixed Income di Payden & Rygel 2 ottobre 2025 - Nell'universo del reddito fisso, il credito high yield globale si conferma, oggi piu' che mai, una componente strategica per gli investitori alla ricerca di rendimenti reali e diversificazione. Nonostante gli spread si attestino su livelli storicamente compressi, la combinazione di fondamentali aziendali solidi, duration contenuta e flussi di domanda costanti, superiori all'offerta, mantiene l'asset class in una posizione favorevole per gli investitori professionali. Dal nostro punto di vista, la vera sfida e opportunita' risiede nell'analisi delle motivazioni che guideranno le azioni delle Banche Centrali e nella selezione delle storie societarie in grado di creare valore in contesti macroeconomici anche profondamente diversi.

Oggi, il tema cruciale non e' se le Banche Centrali, a partire dalla Federal Reserve, taglieranno i tassi, ma perche' lo faranno. Se l'allentamento monetario sara' il risultato di un raffreddamento duraturo dell'inflazione, accompagnato da un mercato del lavoro solido, il credito high yield potra' beneficiare di un contesto favorevole: i tassi di default rimarranno contenuti, le imprese continueranno a rifinanziarsi a condizioni sostenibili e gli investitori potranno godere di cedole generose in un quadro di stabilita'. Se, invece, i tagli dovessero essere una risposta a un brusco indebolimento della crescita e a un aumento della disoccupazione, lo scenario cambierebbe radicalmente, con un probabile aumento dei tassi di insolvenza e un rischio di credito piu' elevato. Per questo motivo, monitoriamo attentamente l'evoluzione del mercato del lavoro. Finora abbiamo registrato solo un lieve rallentamento, non un deterioramento strutturale: finche' l'occupazione resta robusta, i tagli dei tassi potranno essere interpretati come misure preventive e non difensive, favorendo un quadro di crescita moderata che sostiene il credito high yield. Anche un eventuale rallentamento del percorso di tagli da parte della Fed potrebbe rivelarsi positivo, se dettato da una forte domanda interna e da consumi solidi: segnali che rafforzerebbero il sostegno agli asset rischiosi. Diverso sarebbe il caso di un'improvvisa accelerazione dell'inflazione che costringerebbe la Banca Centrale a mantenere i tassi elevati, generando volatilita' sui mercati obbligazionari.

Sul fronte dei flussi, la situazione resta positiva. Molta liquidita' globale e' ancora parcheggiata in strumenti a breve termine, favorita dai rendimenti attuali. Tuttavia, con il progressivo calo dei tassi ufficiali, il costo opportunita' di mantenere la liquidita' aumentera', spingendo i capitali verso asset class a rendimento piu' elevato. Il credito high yield offre una combinazione unica di carry elevato e bassa duration, che lo rende particolarmente interessante in un contesto in cui l'attenzione e' focalizzata sul reddito cedolare piuttosto che sull'apprezzamento del capitale. L'investment grade, pur essendo importante per la costruzione di portafogli bilanciati, non offre lo stesso premio di rendimento a parita' di rischio di tasso. Ci aspettiamo, quindi, che il flusso verso l'high yield rimanga vigoroso, sostenendo i prezzi anche in presenza di spread gia' compressi.

*Global Credit Strategist e Frasat Shah, Portfolio Manager Global Fixed Income di Payden & Rygel.

