Payden & Rygel: Global High Yield, rendimento solido in un mondo che cambia - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - Dal punto di vista delle valutazioni, oggi nessuna regione sembra "a sconto": gli Stati Uniti, l'Europa e i mercati emergenti hanno tutti beneficiato di un restringimento degli spread. La differenza di performance derivera' quindi dalla selezione bottom-up degli emittenti. La nostra strategia privilegia le obbligazioni con rating BB/B, fascia che storicamente ha garantito il miglior equilibrio tra rischio e rendimento, e mantiene un'esposizione molto limitata alle CCC, pari a circa il 2%, riservata a storie in cui la nostra analisi individua un chiaro potenziale di miglioramento del profilo finanziario. Non cerchiamo casi di ristrutturazione estrema, ma aziende che siano in grado di ridurre la leva finanziaria e rafforzare il bilancio.

L'analisi dei fondamentali conferma la validita' di questo approccio. I tassi di default si attestano intorno al 3% su base emittente e sono concentrati in comparti specifici, come i media e le telecomunicazioni (si pensi ai casi di Altice France o Sinclair negli Stati Uniti) e in alcune nicchie del retail e della chimica. Nessuna di queste aree rappresenta tuttavia una minaccia sistemica per il mercato. Un tema rilevante e' la riduzione dei tassi di recupero: nelle insolvenze "pure" sono scesi verso il 30% (rispetto a una media storica del 60%), a causa di covenant piu' permissive.

Nei processi di liability management, invece, i recuperi restano prossimi ai livelli storici. Cio' rafforza la necessita' di essere presenti ai tavoli di ristrutturazione ed evitare posizioni in cui l'accesso alle informazioni sia limitato.

Un altro elemento di sostegno tecnico e' rappresentato da una nuova offerta molto contenuta. In Europa si e' addirittura registrata un'offerta netta negativa, non per mancanza di domanda, ma perche' molte societa' non sentono il bisogno di aumentare il proprio indebitamento. Le attivita' di M&A e leveraged buyout, che in passato avevano generato un'ondata di nuove emissioni, restano limitate. La stessa dinamica si osserva nei mercati emergenti che rappresentano una parte importante del benchmark high yield globale. L'offerta e' bassa, ma le emissioni di qualita', come il recente collocamento di Petrobras, hanno raccolto ordini multipli rispetto alla dimensione dell'emissione, a dimostrazione di un interesse molto elevato. Sul fronte geografico, adottiamo un approccio agnostico, ma riserviamo un'attenzione particolare ai settori piu' ciclici. Nei mercati emergenti, evitiamo il settore immobiliare cinese e manteniamo un'esposizione selettiva ai settori dell'energia, dei metalli e delle materie prime, che sono piu' sensibili alla volatilita' dei prezzi. Le opportunita' non mancano, ma richiedono un'attenta analisi della capacita' delle singole aziende di generare cassa e di gestire il proprio debito in contesti globali complessi. Non possiamo infine trascurare alcune sfide strutturali, come l'aumento dei deficit fiscali in economie chiave quali gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia. Questi squilibri possono influire, nel medio periodo, sui rendimenti governativi e, per estensione, sul costo del capitale per le aziende.

Guardando ai prossimi 12-18 mesi, riteniamo che il credito high yield globale continuera' a configurarsi come una strategia di carry piu' che di capital gain. Non prevediamo un forte restringimento degli spread, ma il rendimento cedolare elevato e la duration inferiore all'investment grade rendono questa asset class capace di autoripararsi rapidamente anche in caso di episodi di ampliamento. In un mondo di rendimenti reali in calo e di volatilita' geopolitica intermittente, il credito high yield globale rimane un pilastro fondamentale per i portafogli bilanciati che puntano a ottenere reddito e diversificazione. In questo contesto, il successo dipendera' dalla gestione attiva, dalla disciplina nella selezione dei singoli emittenti e da una valutazione costante dei rischi. Solo cosi' il credito high yield potra' continuare a offrire valore reale e sostenibile agli investitori professionali.

*Global Credit Strategist e Frasat Shah, Portfolio Manager Global Fixed Income di Payden & Rygel.

