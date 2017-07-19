Payden & Rygel: Bce, tassi piu' alti e bond sotto pressione - PAROLA AL MERCATO

di Antonella Manganelli * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 set - La decisione della Bce di alzare i tassi di interesse di 25 punti base al 2,50% era ampiamente attesa e, come sottolineato dalla stessa Christine Lagarde, quasi un 'no-brainer' alla luce del quadro inflazionistico. Piu' interessante della decisione in se' e' stato, quindi, il tono della conferenza stampa, che ci e' sembrato leggermente piu' restrittivo rispetto alle attese.

La banca centrale si trova di fronte ad un'economia piu' resiliente del previsto, tanto da aver rivisto al rialzo le stime di crescita, ma anche a pressioni inflazionistiche destinate a rimanere piu' persistenti, soprattutto per effetto dello shock energetico. Questo mix riduce, almeno per ora, lo spazio per un atteggiamento piu' accomodante e lascia aperta la porta a ulteriori interventi, qualora le pressioni sui prezzi dovessero continuare.

Per i mercati obbligazionari europei il contesto rimane quindi complesso. Alle indicazioni piu' restrittive della Bce si sommano l'impatto del rialzo delle commodity e un tema sempre piu' rilevante di offerta: gli elevati livelli di emissioni governative possono esercitare ulteriore pressione sui rendimenti attraverso un effetto di 'crowding out'. In questo scenario, riteniamo che la volatilita' sui tassi possa restare elevata e che la Bce manterra' un approccio fortemente dipendente dai dati, senza impegnarsi su un percorso prestabilito dei tassi.

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(RADIOCOR) 10-09-26 18:43:09 (0634) 5 NNNN