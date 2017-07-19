Paramount: impegni per 24 mld $ da fondi arabi per acquisizione Warner

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 6 apr - Paramount ha ricevuto impegni di investimento azionario per quasi 24 miliardi di dollari da tre fondi sovrani guidati dall'Arabia Saudita, a sostegno dell'acquisizione di Warner Bros.

Discovery. Lo riporta il Wall Street Journal. Il Fondo di Investimento Pubblico dell'Arabia Saudita ha accettato di fornire circa 10 miliardi di dollari dei quasi 24 miliardi previsti a Paramount, guidata da David Ellison, figlio del miliardario co-fondatore di Oracle, Larry Ellison. Tra gli investitori figurano anche la Qatar Investment Authority e la L'imad Holding Co. di Abu Dhabi, hanno aggiunto le fonti.

Gli accordi con i fondi mediorientali coincidono con la crescente instabilita' economica e politica della regione, causata dalla guerra tra Stati Uniti e Israele e l'Iran. A febbraio, Paramount ha annunciato l'accordo per l'acquisizione di Warner Discovery, casa di produzione di Hbo, Cnn e Harry Potter, per 81 miliardi di dollari.

L'accordo e' in attesa dell'approvazione delle autorita' di regolamentazione europee e, secondo altre fonti a conoscenza della situazione, i dirigenti di Paramount hanno comunicato che l'operazione potrebbe essere conclusa entro la fine di luglio. Gli impegni assunti dagli investitori del Golfo contribuiranno a compensare i costi per gli Ellison e RedBird Capital Partners, che sostiene anch'essa l'operazione.

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(RADIOCOR) 06-04-26 16:22:05 (0315) 5 NNNN