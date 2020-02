Panasonic: utile netto gruppo III trimestre +28,5%, conferma stime 2019-2020

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 feb - Il conglomerato giapponese Panasonic ha mantenuto inalterate le previsioni sugli utili per esercizio finanziario in corso (2019/20), che si chiudera' il prossimo 31 marzo, nonostante il previsto impatto del coronavirus sull'economia cinese

Il gruppo ha realizzato un utile netto in crescita del 28,5% nel terzo trimestre (ottobre-dicembre 2019), a 77,2 miliardi di yen (642 milioni di euro). L'aumento dell'utile netto, ha spiegato la societa' in una nota, e' legato alle plusvalenze dovute alla cessione di propri asset avvenute nel trimestre di riferimento. Nel terzo trimestre, invece, le sue vendite sono diminuite dell'8%, in particolare a causa del rallentamento dell'economia cinese.

Red-Cel

