Pac 2000A (Conad): leasing Bnp Paribas da 20 mln per efficientamento energetico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 mag - Bnl Bnp Paribas, tramite Bnl Leasing, ha finalizzato un'operazione di leasing del valore di 20 milioni di euro a favore di Pac 2000A, la piu' grande cooperativa del Gruppo Conad per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende in Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, che permettera' di effettuare interventi di efficientamento finalizzati a ridurre i consumi energetici, i costi di gestione e le emissioni. Nel dettaglio, i punti vendita di PAC 2000A nelle cinque regioni di competenza e le piccole e medie aziende territoriali della Cooperativa potranno avere un piu' agevole accesso al credito per effettuare interventi quali, a titolo di esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici, la sostituzione di banchi frigo, dei corpi illuminanti o degli impianti di condizionamento.

La Banca, che ha operato per il tramite della propria Industry 'Food, Beverage & Retail' del Large Corporate, ha messo a disposizione un plafond per finanziamenti leasing, che potrebbe crescere ulteriormente in considerazione del forte interesse finora registrato tra gli esercenti che hanno gia' presentato numerose richieste.

com-sma

