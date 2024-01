Pa: Fondazione Inarcassa, stop a progettazione senza regole e controlli -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 gen - 'Ci preoccupa - aggiunge il Presidente della Fondazione - la qualita' di una progettazione che sfugge a logiche di mercato e di trasparenza, perche' e' un tema che investe la sicurezza di tutti i cittadini. Conosciamo bene l'entita' degli investimenti e dei sacrifici necessari per l'acquisto dei software e per l'aggiornamento professionale e dubitiamo che la P.A. abbia strumenti e tempo per stare al passo con i requisiti di una progettazione digitale compliance al DNSH.

Tra l'altro, non e' comprensibile il motivo per cui debba essere fornito un servizio pubblico di progettazione in concorrenza all'attivita' libero professionale'.

Per De Maio 'siamo di fronte al paradosso che da un lato il Codice limita fortemente la concorrenza, restringendo sempre di piu' le maglie ai liberi professionisti riducendo con l'art.100 a tre anni il periodo di riferimento per provare i requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico professionale, e dall'altro consente ad un dipendente pubblico di poter svolgere progettazione, direzione lavori e collaudi per opere pubbliche, senza dover dimostrare alcuna esperienza pregressa, in grado di provare il possesso di competenze e capacita' necessarie a garantire qualita' ed efficienza alla Pa'.

La Fondazione Inarcassa, comunque, ha gia' avviato su questi temi "un ricorso al Tar Sicilia - Catania", ed e' pronta "se necessario, ad andare anche oltre i confini nazionali.

Sebbene la nostra posizione sia quella di vietare in futuro la progettazione interna alla PA, chiediamo, con urgenza, a tutti gli stakeholder di garantire almeno parita' di trattamento, quanto ai requisiti tecnici e professionali richiesti per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura', conclude il Presidente della Fondazione Inarcassa.

Com-Cel

