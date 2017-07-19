Ovs: inaugurato nuovo store da 2.500 mq al Dubai Mall negli Emirati Arabi Uniti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 7 set - Ovs festeggia l'apertura, lo scorso 3 settembre, del piu' grande flagship store del Gruppo a Dubai. Lo store ha sede all'interno del Dubai Mall a pochi passi dal Burj Khalifa ed e' il centro commerciale piu' frequentato al mondo, con oltre 100 milioni di visitatori ogni anno.

Con una superficie di oltre 2.500 metri quadrati, il nuovo punto vendita, che fa capo direttamente a Ovs, riunisce in un unico spazio i suoi principali marchi: accanto a Ovs e Ovs Kids, ospita Piombo, Piombo Kids, Les Copains, B.Angel, Utopja, Altavia, Goldenpoint, Stefanel, Shaka.

"Dopo le recenti aperture di New Dehli e Mumbai - dichiara Stefano Beraldo, ad di Ovs - prosegue il suo piano di sviluppo internazionale e consolida l'asse tra I'India e il Medio Oriente con l'apertura di Dubai. Il nuovo flagship store rappresenta un'evoluzione particolarmente significativa, con un modello architettonico raffinato ed elegante, e una vetrina privilegiata per tutti in nostri brand'.

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(RADIOCOR) 07-09-26 12:27:53 (0241) 5 NNNN