Ovs: al via in Puglia polo di innovazione tecnologica, investimento di 33 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - Il gruppo Ovs ha presentato il nuovo polo di innovazione tecnologica e il centro multifunzione previsti dal progetto di investimento avviato nel 2023 attraverso il Contratto di Programma della Regione Puglia rivolto alle Grandi Imprese. Nel dettaglio il polo tecnologico sta sviluppando progetti ad alto contenuto digitale, con un focus particolare sull'uso di soluzioni innovative per il retail, mentre il centro multifunzione e' operativo da gennaio e ha gia' avviato le attivita' di recupero dei capi invenduti. Ha sede in un immobile di 15.000 mq., situato nella zona industriale di Bari, che ospita al suo interno un innovativo impianto con una capacita' di ricondizionamento pari a 70 mila capi di abbigliamento al giorno, con l'obiettivo di raggiungere un totale di 15 milioni di pezzi ricondizionati nel 2026. L'intero processo e' stato studiato per rendere i flussi interni al centro ottimizzati anche attraverso l'uso di modelli basati su tecnologie di automazione intelligente. L'iniziativa, frutto di un investimento complessivo di 33 milioni di euro (di cui 19 milioni destinati all'ambito digitale e 14 milioni all'implementazione di sistemi innovativi per l'economia circolare), rappresenta un punto di riferimento per il settore.

com-emi

(RADIOCOR) 28-03-25 13:41:41 (0417) 5 NNNN