Ovs: al via in Puglia polo di innovazione tecnologica, investimento di 33 mln -2

A regime e' previsto inserimento di 125 persone (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - 'Il progetto non solo rafforza il posizionamento di Ovs nel panorama dell'innovazione tecnologica e della sostenibilita', ma crea anche nuove opportunita' di crescita economica e occupazionale nel territorio pugliese' evidenzia la nota, che ricorda che al momento sono 55 le risorse impiegate, mentre a regime e' previsto l'inserimento di 125 persone.

'L'attuazione di questo progetto rappresenta un obiettivo importante nel piano di sviluppo previsto per il nostro gruppo in ambito di innovazione digitale e sostenibilita'', ha detto l'ad di Ovs, Stefano Beraldo, che ha aggiunto: 'la Puglia si conferma un territorio che offre un ecosistema industriale dinamico con una forte sinergia con istituzioni accademiche di eccellenza, come il Politecnico di Bari, con cui collaboriamo attivamente'. Anche Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha commentato'la Puglia e' in grado, attraverso gli strumenti di agevolazione messi a disposizione dalla Regione, di attrarre grandi aziende'. Il presidente ha inoltre sottolineato che 'le grandi aziende scelgono la Puglia non solo perche' qui trovano delle agevolazioni, ma anche le competenze che cercano e sulle quali operano un importante investimento. Questo ci permette di rendere l'innovazione sia una leva centrale per l'occupazione sia uno strumento per riportare qui tutte le eccellenze pugliesi che hanno dovuto lasciare questa terra per trovare spazi professionali adeguati in Italia o fuori dal Paese'. Infine il sindaco di Bari, Vito leccese, ha espresso 'un sentito ringraziamento al gruppo OVS per aver scelto Bari come sede del nuovo polo per l'economia circolare e l'innovazione tecnologica realizzati grazie al progetto di investimento avviato nel 2023 con il sostegno della Regione Puglia e la collaborazione del Politecnico di Bari. La nostra e' una citta' che negli ultimi anni ha puntato decisamente sull'innovazione in ambito digitale e sulla sostenibilita''.

