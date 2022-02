Otb: Rosso, stiamo andando molto bene, puntiamo a fare polo lusso italiano -2

Il Made in Italy e' in piena ripartenza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 feb - L'imprenditore veneto ha sottolineato l'importanza delle sfilate dal vivo. 'Avevamo veramente bisogno di stare insieme e condividere le emozioni perche' la moda acquista significato se la si puo' toccare con mano e vedere indossata. Senza ombra di dubbio il mondo digitale negli ultimi anni e' stato fondamentale per assicurare continuita' al settore e alle imprese, il virtuale e' una dimensione su cui stiamo lavorando e sulla quale crediamo fortemente, ma poter stare qui tra le persone e tra i prodotti e' tutta un'altra cosa'. La fashion week milanese, secondo Rosso, e' un segnale che dice al mondo che 'la moda e il Made in Italy sono in piena ripresa, che Milano e' il centro di questa ripartenza e che l'Italia e' gia' proiettata al domani, oltre la pandemia e oltre le difficolta''.

Rosso ha infine sottolineato che i due capisaldi delle sfilate milanesi sono innovazione e sostenibilita'. 'Noi di Otb guardiamo gia' alle evoluzioni piu' rilevanti del virtuale e del metaverso, per essere ancora una volta precursori in un ambito del tutto nuovo in cui crediamo con convinzione, tanto da essere stati i primi ad aver investito nella creazione di una newco (BVX) che possa traguardare l'intero gruppo verso nuovi e innovativi orizzonti di business. Digitale e sostenibilita' sono elementi che fanno parte della vita delle nuove generazioni e che sempre di piu' saranno parte integrante della nostra vita di tutti i giorni.

Noi di OTB siamo pronti a questa sfida', ha concluso.

