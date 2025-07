Ostrum AM: un comitato ombra contro Powell? - PAROLA AL MERCATO

di Philippe Waechter* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 lug - La battaglia tra Trump e Powell e' ripresa. Gia' nel 2018, dopo averlo nominato al vertice della Fed, Donald Trump era stato molto critico nei confronti delle azioni di Jay Powell.

Nel caso attuale, Trump sta criticando Powell per non aver abbassato il tasso di riferimento della Fed con la velocita' desiderata. Secondo la Casa Bianca, tassi di interesse bassi facilitano la distribuzione del credito, sostenendo cosi' l'attivita' economica. La banca centrale, invece, vuole evitare il lato permissivo di una tale strategia. Il livello dei tassi permette di fare una selezione tra le richieste di credito. Questa e' stata una delle principali critiche alla politica dei tassi a zero attuata, in particolare, durante la pandemia. Politica ha permesso lo sviluppo di aziende 'zombie', sostenute unicamente dalla disponibilita' di credito abbondante. E' evidente che le banche centrali, alla Fed come altrove, non vogliono piu' adottare quella politica.

Politiche eccessivamente accomodanti fanno perdere parte del controllo che si desidera mantenere sulla gestione della politica monetaria.

Questo e' anche un aspetto importante dell'indipendenza delle banche centrali che hanno una prospettiva diversa rispetto a quella di un governo e della sua politica economica, piu' condizionata da vincoli immediati, di tipo ciclico o politico. Una banca centrale, in linea di principio, sfugge a questi vincoli. Deve navigare al massimo del potenziale dell'economia senza essere chiamata a rendere conto ogni giorno. Il suo obiettivo primario e' la stabilita' dei prezzi al consumo, con un tasso di inflazione vicino al 2%. Per il momento, la Fed non e' ancora sufficientemente rassicurata sul profilo futuro dell'andamento dei prezzi.

Nelle survey presso le imprese americane, gli indici dei prezzi pagati ai fornitori e quelli pagati dai clienti mostrano una tendenza al rialzo ben distribuita, effetto dell'impatto dei dazi doganali. Sarebbe un errore se la banca centrale americana riducesse il suo tasso guida solo per dover tornare sui propri passi poco dopo a causa del ritorno dell'inflazione. La sua credibilita' ne uscirebbe seriamente danneggiata. Dopo diversi avvertimenti formali rimasti inascoltati, Trump sta cambiando strategia. La scorsa settimana ha annunciato l'intenzione di nominare, gia' a partire da quest'estate, il presidente che sostituira' Jay Powell alla scadenza del suo mandato, prevista per maggio 2026. Questo candidato dovrebbe impegnarsi a ridurre i tassi di interesse della Fed in linea con le scelte della Casa Bianca, il che rappresenterebbe un rischio per l'indipendenza della banca.

Una situazione simile potrebbe generare confusione, soprattutto con l'avvicinarsi della scadenza del maggio 2026.

A chi dovremo dare fiducia? Una simile mossa da parte della Casa Bianca potrebbe rapidamente compromettere la credibilita' dell'istituzione e le basi dell'intero sistema monetario americano. La persona scelta dovrebbe inoltre essere davvero in contrasto con le posizioni di Powell, e le sue dichiarazioni dovrebbero risultare credibili agli occhi degli investitori. Il quadro istituzionale rischia nuovamente di essere destabilizzato, proprio nel momento in cui sarebbe necessaria una visione doppia e articolata sull'economia.

