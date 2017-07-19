Ostrum AM: la fine dell'estate sulle due sponde dell'Atlantico - PAROLA AL MERCATO

di Philippe Waecther * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - Negli USA..

Da quando Donald Trump e' in carica, il grado di incertezza sulla politica di Washington e' aumentato notevolmente.

Secondo l'indice di incertezza politica degli Stati Uniti, il livello e' quadruplicato dal 20 gennaio rispetto al periodo compreso tra il 1985 e il 19 gennaio 2025. L'introduzione dei dazi potrebbe essere individuata come una spiegazione a questo cambiamento. Ma e' chiaro che si tratta di una proposta insufficiente, data la forma stessa della politica perseguita dalla Casa Bianca. Gli argomenti vengono affrontati uno dopo l'altro in modo a volte molto eterodosso, con il rischio di confondere gli analisti. Un argomento insegue l'altro, la stablecoin insegue i dazi doganali, che a loro volta hanno messo in secondo piano il voto sul bilancio... Non vediamo alcun motivo per cui questo modo di operare debba cessare. Il fallimento dei negoziati di pace in Ucraina durante l'incontro con Putin ad Anchorage generera' un nuovo tipo di rimbalzo su una questione ancora diversa.

La questione non e' risolta, ma il terreno e' occupato da un altro argomento. Questo potrebbe essere il caso dell'annuncio di una possibile tassa del 300% sui semiconduttori. Non possiamo dare per scontato che questa corsa alla trasformazione a tutti i costi finira' rapidamente. Cio' comportera' il persistere di un elevato livello di incertezza sulle regole del gioco attualmente in fase di definizione da parte della Casa Bianca. E tutto cio' non e' di certo positivo per nessuno, anzi dannoso per il ciclo economico. Le aziende, anche quelle americane, non amano avere un orizzonte vago e opaco. Questo e' un fattore che le incoraggia a rinviare i loro investimenti produttivi. Nella strategia statunitense, questo e' probabilmente il fattore piu' dannoso per l'economia globale. Quando le regole sono ferme, tutti si adattano; quando cambiano continuamente, l'incentivo e' ad aspettare.

* capo economista di Ostrum AM, affiliata di Natixis IM.

