Orsero: compra il 50% di Agricola Azzurra per 7,3 milioni -2

Ceo, compiamo passo avanti nella distribuzione nella Gdo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 set - La ceo, Raffaella Orsero, ha commentato: 'con questa acquisizione Orsero compie un ulteriore importante passo avanti nella distribuzione di ortofrutta di filiera nazionale italiana nella GDO, uno dei pilastri della strategia di sviluppo del gruppo nei prossimi anni'. Nel dettaglio l'accordo preliminare sottoscritto con la proprietaria Framafruit prevede l'acquisizione da parte di Orsero del 50% del capitale sociale di Agricola Azzurra. Avra' esecuzione entro i primi giorni di ottobre 2021. Il restante 50% del capitale restera' nelle mani dell'attuale socio. Orsero nominera' un consigliere. Il corrispettivo dell'acquisizione, di 7,3 milioni di euro, entro il termine del 2022 e' soggetto a eventuale aggiustamento, pari a massimo 3,2 milioni, in accrescimento del corrispettivo attualmente definito, per la componente relativa alla valorizzazione dell'Ebitda che sara' generato grazie alle relazioni commerciali apportate da Orsero. 'Il multiplo implicito EV/EBITDA di ingresso di Orsero in Azzurra e' pari a circa 4,5 volte, sulla base dell'ebitda previsionale del 2021 di Azzurra', e' indicato nella nota.

Ad esito dell'operazione, la partecipazione di Orsero in Azzurra sara' trattata all'interno del bilancio consolidato come 'partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto'.

Azzurra ha sede a Firenze dove opera con un ufficio commerciale, possiede inoltre 2 fondi rustici in Toscana e Sicilia per un valore di circa 1,4 milioni, ed ha in corso l'approntamento di un magazzino in Sicilia che sara' operativo nel corso del 2022. Nel 2021, Azzurra prevede di realizzare ricavi pari a circa 24 milioni, un ebitda di 2,6 milioni con un andamento previsionale in forte crescita. Al 30 settembre 2021 la posizione finanziaria netta e' prevista positiva (cassa netta) per 1,4 milioni. 'In virtu' della condivisione delle relazioni commerciali di Orsero, nel medio termine Azzurra si prevede possa generare ricavi per circa 60 milioni con un Adjusted Ebitda target di circa l'8/10% sui ricavi sviluppati', conclude il comunicato.

com-emi

