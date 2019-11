Openjobmetis: Cfo Esposti, in 2019 mercato difficile ma bene marginalita'

"Importante lavoro sul mix delle forniture" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 nov - 'Il 2019 e' un anno che, dal punto di vista generale ed economico, non e' tra i piu' favorevoli ma riteniamo di esserci fin qui comportati bene: il risultato in termini di utile netto nel II e III trimestre e' stabile rispetto al 2018 e abbiamo recuperato marginalita' nelle vendite grazie a una politica commerciale attenta, nello specifico con una migliore selezione dei clienti'. E' quanto ha affermato in un colloquio con Radiocor Alessandro Esposti, Cfo di Openjobmetis, una delle principali Agenzie italiane per il lavoro (quotata sullo Star), commentando i conti dei nove mesi diffusi ieri, che hanno visto un incremento dell'Ebitda a 18 milioni (+6%). Il manager ha anche sottolineato l'importante azione sul mix delle forniture, in cui 'una quota importantissima resta quella della somministrazione del lavoro, che fa il 90% del primo margine', con un peso tuttavia crescente dei servizi di 'human resources', che hanno alta marginalita' e in cui spicca la divisione 'ricerca e selezione': quest'ultima - ha precisato Esposti - ha visto aumentare il proprio fatturato del 31%, segnando l'ottavo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra. Un accenno, infine, alla newco 'Family Care', costituita nel mese di ottobre e specializzata nella assistenza agli anziani, che ha in corso la richiesta di autorizzazione ad operare. 'Per noi non e' una start up, e' un'attivita' che di solito viene svolta all'interno di Openjobmetis. - ha commentato il Cfo - Oggi sono 2,8 milioni gli individui sopra i 65 anni non autosufficienti e di questi 1 milione utilizza lo strumento delle badanti. E' un mercato che cresce dell'1,4%, a fronte di un quadro generale, sociale e di Governo, che spingera' per la crescita del mondo regolare delle badanti, cioe' quello di cui noi ci occupiamo'.

