OpenAi: disservizi su ChatGpt in tutto il mondo, si indaga su cause -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - OpenAi, sulla pagina che monitora il funzionamento di ChatGp (l'OpenAI Status), scrive che i suoi servizi sono "pienamente operativi". Sulla pagina dedicata ai dati di giornata, la societa' scrive che si sono registrati "alti livelli di errore" e "peformance peggiorate", ma che "tutti i servizi impattati ora sono stati pienamente ripristinati".

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(RADIOCOR) 25-07-26 16:32:23 (0334) 5 NNNN