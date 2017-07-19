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            OpenAi: disservizi su ChatGpt in tutto il mondo, si indaga su cause -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - OpenAi, sulla pagina che monitora il funzionamento di ChatGp (l'OpenAI Status), scrive che i suoi servizi sono "pienamente operativi". Sulla pagina dedicata ai dati di giornata, la societa' scrive che si sono registrati "alti livelli di errore" e "peformance peggiorate", ma che "tutti i servizi impattati ora sono stati pienamente ripristinati".

            Cog

            (RADIOCOR) 25-07-26 16:32:23 (0334) 5 NNNN

              


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