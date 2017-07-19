Open Fiber: inaugura a Pescara il nuovo edge data center

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,- Si e' tenuta oggi, a San Giovanni Teatino, alle porte di Pescara, l'inaugurazione del nuovo edge data center di Open Fiber, una delle prime strutture che contribuiranno nel breve alla realizzazione di un progetto esteso a livello nazionale.

Il progetto, che integra i grandi hub centralizzati con nodi locali ad alte prestazioni, nasce per portare capacita' di calcolo ed elaborazione dei dati piu' vicino alla loro origine. In questo modo diventa possibile ridurre sensibilmente la latenza e abilitare servizi innovativi ad alto valore aggiunto unitamente all'uso dell'intelligenza artificiale, l'Internet of Things, le applicazioni 5G e le piattaforme di smart city. L'infrastruttura, direttamente connessa alle reti di accesso in fibra ottica di Open Fiber, e' progettata per offrire affidabilita', scalabilita' e continuita' operativa. Grazie a un'architettura modulare, inoltre, ogni nodo puo' dialogare con gli altri, garantendo ridondanza geografica, disaster recovery e una distribuzione intelligente delle risorse di calcolo e storage.

Particolare attenzione e' stata posta anche alla sostenibilita' energetica, con sistemi di efficientamento e soluzioni alimentate da fonti rinnovabili. L'approccio distribuito, oltre a ridurre i consumi concentrati in un unico punto, permette di avvicinare i data center agli utenti finali e alle imprese locali. Allo stesso tempo, la distribuzione geografica dei data center, avvicinando l'archiviazione e l'elaborazione dei dati alla loro fonte, contribuisce alla protezione e la sovranita' dei dati.

'Con l'edge data center di Pescara diamo un contributo concreto e tangibile allo sviluppo digitale del territorio' - ha dichiarato Andrea Lazzaroli, Responsabile marketing mercato business di Open Fiber'. Per Lorenzo Dattoli, presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, 'l'inaugurazione dell'edge data center di Open Fiber a Pescara rappresenta un passaggio strategico per il nostro territorio. Le imprese hanno bisogno di infrastrutture digitali solide e diffuse per affrontare con competitivita' la transizione tecnologica e ambientale'.

Com-Sim

