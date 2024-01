Open Fiber: garanzie su anticipo 30% dei fondi Pnrr per 'Italia a 1 giga'

Operazione di Allianz Trade con supporto di Sace (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 gen - Open Fiber ha ottenuto una linea di credito per l'emissione di Garanzie Fidejussorie a sostegno dell'anticipo del 30% dei fondi del Pnrr (pari a circa 550 milioni di euro) relativi al bando pubblico del Piano 'Italia a 1 Giga'. Lo comunica Open Fiber in una nota che spiega come "le garanzie che riguardano i lotti Puglia, Toscana, Lazio, Sicilia, Emilia Romagna, Campania, F.V.Giulia, Veneto e Lombardia, hanno una durata triennale e sono state emesse da un gruppo di assicurazioni internazionali e nazionali guidate da Allianz Trade in qualita' di gestore ed ente emittente". Si tratta - viene spiegato - di una delle piu' grandi operazioni fidejussorie finora realizzate nell'ambito delle anticipazioni dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il pool capitanato da Allianz Trade, e con il supporto di Sace, che ha contro-garantito per circa il 30%, ha visto partecipi nella definizione dell'operazione le seguenti compagnie di assicurazione: Axa Assicurazioni, Generali Global Corporate & Commercial Italia, Hdi Assicurazioni, Helvetia Assicurazioni, Qbe Europe Sa/Nv, Reale Mutua Assicurazioni, S2C Spa, Sace Bt, Tokyo Marine Europe S.A., Vittoria Assicurazioni, Zurich e altre.

com-vmg

(RADIOCOR) 30-01-24 11:55:08 (0351) 5 NNNN