Open Fiber: Bassanini, su rete serve soluzione compatibile con regole concorrenza Ue -2

Moral suasion politica potrebbe essere utile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 dic - La concorrenza infrastrutturale "non e' la soluzione che io riterrei in astratto preferibile" - ha detto Bassanini aggiungendo che "siamo al punto di vedere se riusciamo a fare un passo avanti. Penso - ha detto il Presidente di Open Fiber - che un ruolo in termini di mera moral suasion da parte della politica potrebbe essere utile. Il problema e' che siccome la politica italiana vive alla giornata, perche' c'e' un'emergenza al giorno anzi qualche volta anche due nella stessa giornata, non hanno mai trovato finora il tempo per affrontare la questione"

