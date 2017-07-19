Ofi Invest AM: strategie absolute return ed emergenti per il 2026 - PAROLA AL MERCATO

di Ombretta Signori* e di Eric Turjem** (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 dic - Analisi macroeconomica Gli Stati Uniti stanno diventando un paese sempre piu' polarizzato, non solo dal punto di vista politico e sociale, ma anche economico. La domanda interna e' stata trainata dai consumi privati dei piu' ricchi, tanto che il quintile piu' elevato per reddito ha generato il 40% circa della spesa.

Cio' e' stato dovuto agli effetti positivi sul patrimonio, a loro volta causati da un aumento del prezzo delle azioni, e in particolare dal tech, che da solo oggi genera il 5% del Pil nazionale.

Sul versante opposto, i consumi delle famiglie a reddito medio o basso sono strettamente legati al mercato del lavoro, il quale e' fermo da quasi un anno, sia in termini di nuove assunzioni, sia di licenziamenti. Da un lato, il calo degli immigrati ha abbassato il numero minimo di posti di lavoro da creare per far fronte a un'eventuale disoccupazione in crescita, ma dall'altro anche la domanda in calo ha avuto un suo ruolo, portando il tasso di disoccupati al 4,5%; un massimo nell'arco di quattro anni. Pertanto, l'occupazione continuera' a influenzare negativamente la crescita Usa, sebbene per il 2026 si preveda comunque una performance positiva e prossima al suo potenziale. A sostenerla saranno soprattutto il taglio delle tasse, gli incentivi agli investimenti, una politica fiscale piu' accomodante e una minore incertezza sul fronte commerciale, anche se quest'ultima non scomparira'.

Restando sul commercio, quest'anno i dazi sono stati la principale fonte di preoccupazione per quanto riguarda l'inflazione Usa, ma solo il 40%-50% di questi e' stato scaricato sul prezzo finale, meno di quanto osservato nel 2018, a causa di una domanda meno solida. A meno di grandi sconvolgimenti e assumendo che la componente degli alloggi continuera' a contrarsi, l'inflazione globale dovrebbe quindi continuare a ridursi nel 2026, dando modo alla Federal Reserve di espandere ancora di piu' la sua politica monetaria. Considerando che nel 2026 si terranno le elezioni di meta' mandato e sapendo bene cosa c'e' in gioco, il presidente Trump dovra' valutare attentamente i costi e i benefici dei dazi doganali.

Tuttavia, il 2026 non sara' soltanto l'anno delle mid-term, ma vedra' anche la nomina di un nuovo presidente della Fed e, fuori dagli States, l'inizio della campagna elettorale per le presidenziali in Francia, dove, nonostante l'instabilita' politica, la crescita ha tenuto abbastanza bene. Tuttavia, la forza dell'Area Euro si e' retta soprattutto su Spagna, Portogallo e altre economie minori, le quali mostrano prospettive positive anche per il prossimo anno. In generale, noi di Ofi Invest AM riteniamo che la domanda interna sara' probabilmente sostenuta da condizioni di finanziamento piu' flessibili, combinate con un'aliquota IVA piu' bassa e prezzi dell'energia agevolati per le industrie ad alta intensita' energetica. Tuttavia, l'efficacia del piano tedesco per infrastrutture e difesa e' cruciale per l'Eurozona e ritardi o un'allocazione inefficiente delle risorse rappresentano un serio rischio.

La spinta dovrebbe comunque essere sufficiente per mantenere la crescita leggermente sopra l'1%. I consumi dovrebbero rimanere moderati ma in territorio positivo, mentre gli investimenti dovrebbero migliorare gradualmente nel corso dell'anno se le incertezze commerciali si attenueranno. E' improbabile che l'inflazione rappresenti un problema.

Prevediamo che, in media, si attestera' al di sotto del 2% nel 2026, con un rischio al ribasso, anche perche' la decisione del Consiglio europeo di rinviare al 2028 l'attuazione del sistema ETS 2 dovrebbe sottrarre da 0,2 a 0,3 punti percentuali di inflazione dalle previsioni della Bce per il 2027.

*Head of Macroeconomic Research, di Geoffroy Lenoir **entrambi co-CIO of Mutual Fund, di Ofi Invest AM.

