Ofi Invest AM: perche' l'Europa e' meglio posizionata degli Usa contro l'inflazione da shock energetico - PAROLA AL MERCATO

di Ombretta Signori* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - Fin dai primi attacchi delle forze congiunte di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, uno degli ambiti piu' dibattuti e' stato quello del prezzo dell'energia. In particolare, l'opinione maggiormente condivisa era che una chiusura di breve periodo dello Stretto di Hormuz non avrebbe avuto particolari ripercussioni sulle prospettive di crescita del 2026 e che gli Usa, in qualita' di esportatori netti di petrolio e gas, avrebbero potuto registrare un +2% contro l'1% dell'Area Euro.

Tuttavia, al momento in cui si scrive il conflitto perdura da quasi due mesi e lo scenario di una crisi di breve periodo appare sempre meno probabile, con l'Iran che ha tenuto chiuso lo stretto tranne che per un breve periodo nei giorni scorsi, e con gli accordi tra le parti che appaiono ancora molto distanti per loro stessa ammissione. A dimostrazione che non si e' piu' in una situazione di breve durata, le prospettive sull'inflazione per la fine dell'anno sono gia' salite dal 2,5% al 3,1% negli Stati Uniti e dall'1,6% al 2,5% nell'Unione Europea, a causa dell'impatto diretto dello shock energetico sui prezzi dei carburanti, come purtroppo abbiamo potuto osservare a marzo facendo il pieno alle nostre auto o acquistando un biglietto aereo.

A questo punto, i mercati stanno iniziando a guardare sempre di piu' alle prossime mosse delle banche centrali, chiedendosi se adotteranno una 'visione di lungo termine' o se procederanno con un inasprimento preventivo. Questo dilemma e' tutt'altro che banale perche', se da un lato e' vero che la politica monetaria tende ad assumere approcci di lungo periodo e a sorvolare su shock generalmente temporanei come quelli energetici, dall'altro il perdurare della situazione di stress potrebbe spingere a un rialzo dei tassi d'interesse al fine di evitare i cosiddetti effetti secondari degli shock energetici. Tra questi vi sono i picchi inflazionistici e le pesanti conseguenze che possono avere su un'ampia gamma di settori e sulla crescita in generale.

*Head of Macroeconomic Research and Strategy di Ofi Invest AM.

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(RADIOCOR) 25-04-26 13:35:58 (0275) 5 NNNN