Ofi Invest AM: per contrastare i dazi di Trump, il Giappone puntera' su tech e turismo - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 mag - Lo stato dell'arte della deflazione giapponese Il Giappone e' un paese in cui la deflazione e' stata una condizione durata decenni, con i consumatori locali che si sono abituati a posticipare i loro acquisti nella consapevolezza che i prezzi sarebbero scesi. E' vero che l'anno scorso l'inflazione ha raggiunto picchi del 4% e oggi si attesta al 2%, che e' l'obiettivo della Bank of Japan (Boj), ma questo non basta a garantire che i consumi riprenderanno, dato che un aumento dei prezzi deve essere seguito anche da un aumento degli stipendi.

Oggi, pero', sembra che entrambe queste componenti siano presenti e che si stia innescando un circolo virtuoso per il consumo, il quale rappresenta il 50% del Pil locale. Basta pensare che le ultime negoziazioni hanno prodotto un aumento dei salari del 5,1%; il piu' alto degli ultimi 30 anni.

In generale, come sta performando l'economia del Sol Levante? Normalmente, il tasso di crescita del Giappone e' inferiore all'1% annuo ed essendo un'economia fortemente basata sulle esportazioni, molto dipende anche dal benessere dei suoi partner commerciali.

Tuttavia, negli ultimi anni si sta iniziando a osservare un'inversione di tendenza, con nuovi settori che si stanno sviluppando, in particolare il tech e il turismo.

Nel 2024 sono stati quasi 37 milioni i turisti che hanno visitato il Giappone, dopo che l'ex premier Shinzo Abe dette forte impulso a questo segmento negli anni del suo mandato, con il governo attuale che punta a raggiungere 60 milioni nel 2030. Cio' rappresenterebbe una notevole spinta per i consumi interni, in particolare in ambito food, accoglienza e retail, ma anche all'inflazione.

Dall'altro lato, il Giappone e' anche la nazione con la piu' alta percentuale di anziani e l'eta' media dei suoi cittadini sta aumentando costantemente. Sebbene cio' sia fonte di preoccupazione per le autorita' locali, puo' anche essere vista come un'opportunita', soprattutto in aree come la robotica e lo sviluppo di software per l'AI. Non a caso, il Giappone e' gia' oggi il maggiore produttore di robot industriali al mondo.

Negli ultimi mesi del 2024, il governo ha anche deciso di lanciare un piano da 65 miliardi di dollari per supportare il comparto dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale, con lo scopo di generare piu' investimenti, sia pubblici sia privati, nei prossimi 10 anni e di rendere il Giappone un player di rilievo.

