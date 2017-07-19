Ofi Invest AM: outlook per il 2026 sui principali metalli per la transizione energetica - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 dic - Platino Dopo l'argento, e' il turno del secondo metallo per performance registrata in questo 2025. I prezzi vertiginosi che l'oro ha raggiunto hanno fatto si' che il gioielliero avviasse un marcato processo di sostituzione con il platino, tanto che la domanda in questo singolo settore e' cresciuta del 32% negli ultimi 12 mesi. Ma e' noto che il platino riveste un ruolo importante anche sul fronte industriale e anche qui ci sono numerosi fattori in gioco: la domanda legata alla produzione delle marmitte di nuove auto (circa il 40% del totale) dovrebbe contrarsi leggermente nel 2026 per via delle difficolta' riscontrate dal mercato dei veicoli a combustione interna. Tuttavia, la domanda di veicoli ibridi, che sono grandi consumatori di platino e di platinoidi in generale, resta solida e potrebbe superare le previsioni degli analisti.

Riteniamo che il prezzo del platino restera' sostenuto anche per i problemi che si riscontrano sul fronte produttivo, in particolare in Sud Africa, a causa del progressivo deterioramento delle attivita' estrattive.

Nonostante la crescita registrata e i livelli di prezzo raggiunti nel 2025, come Ofi Invest AM siamo convinti che questa commodity abbia ancora ampio margine di crescita. Per questo, l'esposizione e' aumentata, arrivando al 16% del fondo.

Nichel Il mercato del nichel e' in surplus nel 2025, una situazione che si prevede persistera' anche nel 2026. Tuttavia, il rischio di una significativa pressione al ribasso sui prezzi potrebbe essere limitato nei prossimi mesi. Infatti, gli attuali livelli sono relativamente vicini al costo marginale di conversione del nichel di qualita' inferiore in nichel ad alta purezza, adatto all'uso da parte dell'industria automobilistica nella produzione di batterie. Un calo piu' netto dei prezzi dei metalli spingerebbe quindi l'industria a ridurre questa produzione a causa dell'insufficiente redditivita'.

Inoltre, l'Indonesia (il maggiore produttore mondiale) ha annunciato di voler restringere l'accesso alle riserve; una politica che, a differenza di quelle messe in atto fino a oggi dalle autorita' del Paese, potrebbero generare una spinta al rialzo per questo mercato.

Sul fronte della domanda, questa continua a crescere e le dimensioni del mercato ad espandersi, nonostante lo share di mercato delle batterie contenete nichel stia perdendo quote a vantaggio di quelle al litio. Uno dei motivi e' che questo metallo e' una componente essenziale per la realizzazione di centrali nucleari e lo sviluppo di questo settore, in particolare in Cina, dovrebbe continuare a supportare la domanda nei mesi a venire.

Pertanto, il rischio di un crollo significativo del prezzo dai livelli attuali e' abbastanza basso e troviamo opportuno mantenere la nostra esposizione al 10% dell'Aum del fondo.

Zinco Le prospettive di mercato dello zinco dicono che dovremmo passare da una situazione di leggero deficit nel 2025 a un surplus nel 2026; la domanda dovrebbe registrare una leggera crescita, ma la produzione dovrebbe espandersi molto di piu' e cio' dovrebbe portare a un innalzamento delle riserve anche a causa delle esportazioni cinesi verso l'Europa.

Alla luce di tutto questo, l'esposizione di Ofi Invest AM allo zinco sara' ridotta dal 10% al 4% a e le risorse che si libereranno andranno a sostenere la posizione favorevole verso il platino vista precedentemente.

Piombo Il piombo e' un mercato ancora piccolo e nel 2026 continuera' ad essere usato soprattutto in Cina e India per la produzione di piccoli motorizzati a due ruote. Tuttavia, la vendita di asset europei da parte della societa' di riciclaggio Ecobat, che potrebbe causare una riduzione degli stock il prossimo anno, e lo sviluppo di settori come la produzione di cavi sottomarini per il trasporto di energia elettrica, potrebbero dare una spinta al settore.

L'esposizione al piombo di Ofi Invest AM restera' dunque al 4%.

Palladio Nonostante le prospettive parlino di un leggero deficit per il 2026, le preoccupazioni maggiori sul palladio riguardano il declino del suo impiego negli anni a venire. E' vero che la "Sezione 232" prevede l'applicazione di una tariffa doganale sul metallo e anche l'indagine antidumping in corso, avviata dalle autorita' statunitensi sul palladio russo, potrebbe innescare volatilita' o addirittura un forte aumento dei prezzi in caso di imposizione di sanzioni, ma entrambi gli eventi rimangono ipotetici.

Sulla produzione, proprio come per il platino, continuera' a diminuire. Gli investimenti nell'esplorazione stanno riprendendo, ma il loro impatto non si fara' sentire prima di altri 5-6 anni.

Tuttavia, il platino puo' almeno contare sull'impiego nella produzione dei gioielli, cosa che per il palladio non vale, e, visto che anche la domanda legata agli investimenti rimane molto limitata, il mercato dipende in larga misura dalla domanda dei veicoli termici. Inoltre, si parla di un metallo fortemente esposto al suo principale produttore, la Russia.

Pertanto, attualmente l'opzione migliore e' quella di assumere posizioni attendiste. Per questo Ofi Invest AM manterra' la sua esposizione al 4%.

