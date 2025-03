Ofi Invest AM: la Cina puo' superare il ciclone Trump, ma deve spingere sui consumi interni - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Ma questa crescita quanto puo' durare? Nel 2024, la Cina e' riuscita a centrare l'obiettivo del 5% di crescita, ma i prezzi delle case - che rappresentano per quasi il 70% del patrimonio delle famiglie - e' crollato del 30% rispetto al 2021. L'effetto sulla ricchezza e' percio' alquanto negativo e non c'e' da sorprendersi se la fiducia dei consumatori si attesti su livelli molto bassi, visti anche gli effetti delle norme introdotte nel 2021 e che la disoccupazione giovanile si attesta ancora attorno al 20%.

Per far fronte a questo scenario, le autorita' hanno iniziato a prendere una serie di misure a partire dallo scorso settembre, basate soprattutto su tre pilastri: la ristrutturazione del debito nei bilanci delle amministrazioni locali, la stabilizzazione del mercato immobiliare e la spinta dei consumi interni. Lo scopo finale e' quello di accrescere la fiducia e spingere i risparmiatori a investire piu' in azioni e meno nel real estate.

Una delle misure piu' importanti e' stata l'aumento dei salari minimi in cinque regioni, con incrementi tra il 10% e il 20%. Nello Xinjiang, questo ha comportato un aumento da 1.540 a 1.750 yuan, e a Shangai, il salario minimo e' arrivato a 2.690 yuan. Le autorita' hanno anche emanato linee guida a tutela dei diritti di proprieta' degli imprenditori, ma anche contro gli abusi di potere.

Quindi, quali sono le prospettive per l'economia cinese? Ad oggi, la Cina e' a un punto di svolta, con l'abilita' del governo centrale di accrescere la fiducia dei consumatori che sara' determinante per le performance economiche future, le quali devono essere sempre meno dipendenti dalle esportazioni. Tuttavia, gli investitori dovranno rimanere prudenti e osservare come si evolveranno il contesto interno e il rapporto con gli Usa, dato che potrebbero avere conseguenze drastiche.

