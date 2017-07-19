Ofi Invest AM: il Giappone e' tornato ed e' qui per restare - PAROLA AL MERCATO

di Jean-Francois Chambon* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 feb - I risultati elettorali in Giappone sono stati accolti positivamente dai mercati, rincuorati da una nuova maggioranza governativa molto piu' stabile. Tuttavia, gia' nel 2025 il Paese aveva iniziato un percorso di crescita sostenuta del suo comparto azionario, con l'indice TOPIX che e' cresciuto del 22,4% e il Nikkei del 26% (in valuta locale), segnando il terzo anno consecutivo di solidi guadagni. Se si pensa poi al contesto di forte incertezza geopolitica ed economica in cui questi risultati si sono concretizzati, allora l'adattabilita' dimostrata dal Paese del Sol Levante appare ancora piu' significativa.

Uno degli sviluppi maggiori in questo senso lo ha dato la Bank of Japan (Boj), la quale ha deciso di frenare una politica monetaria estremamente accomodante che durava da decenni. Tutto cio' si e' tradotto in un progressivo aumento dei tassi d'interesse, riflettendo le considerazioni della Boj secondo cui l'inflazione, che si aggira intorno al 2%, si sta consolidando, sostenuta dalla graduale crescita dei salari e da un'economia che rimane su basi stabili.

A questo si e' aggiunta la progressiva attenuazione delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti a seguito della decisione di Trump di aumentare considerevolmente i dazi; cosa che aveva provocato non poche preoccupazioni, visti i legami commerciali strettissimi tra le due nazioni. Tuttavia, nell'arco di tre mesi e' stato raggiunto un accordo che fissava un tetto massimo ai dazi al 15%, contribuendo a salvaguardare i principali settori di esportazione del Giappone e a ridurre la volatilita'.

Tuttavia, la trasformazione piu' importante che Tokyo ha vissuto e' stata quella politica, avvenuta con le dimissioni del premier Ishiba in favore dell'attuale primo ministro Sanae Takaichi, prima donna a ricoprire questo incarico.

Dall'inizio del suo governo, all'economia del Paese e' stata data una direzione chiara, che prevede una combinazione di rigore fiscale, impegno nel mantenere l'inflazione sotto controllo e proseguimento del programma di riforme da un lato e, dall'altro, stimoli per accrescere il potere d'acquisto delle famiglie, un efficientamento delle imposte e il rafforzamento di aree strategiche come l'energia, la sicurezza nazionale e la produzione di generi alimentari.

Tutto quanto visto sopra ha contribuito a consolidare il terreno sotto i piedi dell'azionario giapponese e a migliorare la credibilita' dell'economia nazionale agli occhi del mondo, attirando nuovi flussi di investimento.

Per quanto riguarda invece in futuro del Giappone, come accennato all'inizio, la vittoria alle ultime elezioni della premier Takaichi le permettera' di governare senza bisogno di creare una coalizione, come invece era stato nel periodo subito successivo al governo Ishiba. Cio' dovrebbe consentirle di proseguire con ancora piu' decisione nell'implementazione del suo programma.

*manager of Japanese and Asian Equity di Ofi Invest AM.

