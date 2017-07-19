Oddo: il mercato del lavoro Usa, il vero tallone d'Achille dell'economia - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - Nel frattempo, anche gli indicatori di fiducia stanno peggiorando. L'indice ISM dei direttori acquisti nel settore manifatturiero e' sceso a 48,0 punti a giugno, il livello piu' basso da ottobre 2024. I consumi privati hanno perso slancio: le spese per consumi personali, corrette per l'inflazione, si sono indebolite nella prima meta' dell'anno. Anche la fiducia dei consumatori e' fiacca e il mercato immobiliare e' debole.

Alla luce di questi segnali di allarme, gli investitori dovrebbero monitorare da vicino il mercato del lavoro statunitense, che potrebbe influenzare le decisioni di politica monetaria della Fed. La cosiddetta Sahm rule, sviluppata dall'economista americana Claudia Sahm, afferma che e' in corso una recessione quando la media mobile su tre mesi del tasso di disoccupazione nazionale aumenta di almeno 0,5 punti percentuali rispetto al minimo dei 12 mesi precedenti. Tuttavia, al momento, il mercato del lavoro USA non ha ancora raggiunto questa soglia.

Finora la Fed ha resistito alle pressioni di Trump per un drastico taglio dei tassi. Nonostante le continue sollecitazioni dalla Casa Bianca, la Banca Centrale ha deciso, nel meeting di luglio, di lasciare invariati i tassi tra il 4,25% e il 4,50%, livello che perdura da settembre 2024. Per giustificare la propria decisione, la Fed cita un tasso d'inflazione al 2,9%, secondo l'indice CPI, e soprattutto la probabilita' che la politica dei dazi di Trump generi ulteriori pressioni al rialzo sui prezzi. Tuttavia, le crescenti tensioni sul mercato del lavoro e il rallentamento dell'economia sostengono sempre piu' l'ipotesi di un taglio dei tassi, e i mercati hanno gia' scontato da due a tre riduzioni entro fine anno, a partire da settembre. Molti osservatori si aspettano che il presidente della Fed, Jerome Powell, colga l'occasione dell'annuale conferenza dei banchieri centrali, inaugurata venerdi' a Jackson Hole, per annunciare un cauto allentamento della politica monetaria.

Negli ultimi tempi la situazione si e' fatta sempre piu' scomoda per gli investitori azionari, motivo per cui abbiamo deciso di sottopesare l'esposizione azionaria nei portafogli che gestiamo, diventando ancora piu' selettivi sugli investimenti azionari statunitensi. E' stata una decisione presa a malincuore, perche' il mercato USA ospita molte aziende ben gestite, con modelli di business convincenti.

