ODDO BHF: incognite sotto l'ombrellone, i fattori che potrebbero scuotere i portafogli - PAROLA AL MERCATO

di Laurent Denize * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - Pur non essendo chiaro il perche', molti periodi di turbolenza sui mercati sono iniziati nei mesi estivi, quando la liquidita' e' scarsa. Basti pensare al 2024, quando un dato debole sui posti di lavoro negli Stati Uniti ad agosto, seguito da altri dati negativi, alimento' i timori di un rallentamento economico statunitense. Inoltre, l'aumento dei tassi di interesse operato dalla Banca del Giappone a fine luglio, aveva causato il crollo del carry trade dello yen, provocando una caduta del Topix di oltre il 12% in un solo giorno. Un altro recente esempio si e' verificato nel 2022, quando Jerome Powell pronuncio' un discorso alquanto aggressivo al simposio economico di Jackson Hole di fine agosto. Al discorso fece seguito un ulteriore aumento dei tassi d'interesse di 75 punti base deciso dalla Fed a settembre.

Quell'anno gia' ad agosto l'S&P 500 aveva perso oltre il 4%, per poi registrate un calo del 10% a settembre. Anche se potrebbe semplicemente trattarsi di profezie che si autoavverano, vale la pena restare all'erta mentre siamo sulla sdraio (tra una nuotata e l'altra), pronti a verificare l'elenco di cio' che potrebbe far deragliare i mercati finanziari in estate.

La roulette dei dazi Mentre dagli USA continuano ad arrivare nuove lettere sui dazi, la scadenza e' stata spostata - dal 2 aprile al 9 luglio e infine al 1 agosto - per una lista sempre piu' lunga di paesi. Chi sara' il prossimo a essere colpito e fino a che punto? Nessuno lo sa. La situazione e' ancora dominata dall'incertezza, come dimostrano le notizie spesso confuse, e l'impatto sull'economia potrebbe a sua volta non essere ancora stato del tutto digerito. In particolare per l'Unione europea il tasso proposto di 'dazi reciproci' del 30%, insieme ai dazi settoriali gia' esistenti (acciaio, alluminio, auto) potrebbe ridurre il PIL di un 1,2% cumulativo da qui alla fine del 2026. Il punto consiste nel monitorare l'esito dei vari negoziati... e nel restare connessi a X e Truth Social.

La stagione delle trimestrali Con l'inizio della stagione delle trimestrali sul secondo trimestre, l'Europa va tenuta particolarmente d'occhio. Il consenso prevede un calo degli utili per azione (EPS) del 2% su base annua, il livello piu' basso degli ultimi cinque trimestri, dovuto a vendite piu' deboli e alla forza dell'euro. Ci sono due aspetti da considerare: uno e' tenere sotto controllo i settori maggiormente esposti alle vendite statunitensi (servizi al consumo, farmaceutici, media, software, edilizia) e l'impatto del cambio su quei settori, l'altro e' monitorare la tendenza di revisione dei guadagni per il 2025. Da aprile a questa parte le previsioni di crescita dell'utile per azione nel 2025 si sono dimezzate e prevediamo ulteriori tagli nei mesi a venire. Non ci sorprenderebbe vedere una crescita negativa dell'EPS in Europa nel 2025 (il consenso e' ancora a +2%), il che metterebbe a rischio la diversificazione degli investitori esteri verso l'Europa.

Soft e hard data negli USA La resilienza dell'economia USA e' sorprendente. L'indice Citi Economic Surprise indica che i dati 'hard', che rispecchiano l'attivita' passata, sono migliori del previsto.

Tuttavia, i dati 'soft', che guardano al futuro, indicano che la fiducia economica si sta ulteriormente deteriorando. Le pubblicazioni dei dati economici previste per l'estate potrebbero aiutare a ridurre questo divario. L'inflazione rappresenta il principale rischio per i mercati, perche' i soft data suggeriscono che le aziende USA intendono trasferire una parte degli aumenti dei costi dovuti ai dazi sui loro clienti. Se l'impatto inflazionistico dei dazi dovesse diventare evidente, i mercati potrebbero scontare tagli nei tassi d'interesse (il consenso sconta gia' altri 48 pb per il 2025). Cio' invierebbe un segnale negativo ai mercati finanziari.

* Global Co-CIO ODDO BHF.

