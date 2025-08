ODDO BHF AM: perche' le azioni tedesche stanno sovraperformando quelle francesi - PAROLA AL MERCATO

a cura del Jan Viebig* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ago - Tre sorprese stanno attualmente caratterizzando i mercati azionari europei: il rialzo dell'indice Dax da inizio anno, quali titoli e settori hanno trainato questa crescita sul mercato azionario tedesco, e l'ampio divario di performance tra i mercati azionari tedesco e francese.

Nel primo semestre del 2025, il Dax e' salito di circa il 20%, mentre il CAC 40, inclusi i dividendi, ha guadagnato appena il 7%. Considerando le notizie, non sembrano esserci motivi evidenti per cui le azioni tedesche dovrebbero registrare una performance particolarmente positiva: il settore chiave dell'economia tedesca, l'industria automobilistica, e' sotto pressione su piu' fronti. Gli Stati Uniti si stanno proteggendo con dazi all'importazione. Allo stesso tempo, gli esportatori cinesi stanno cercando di conquistare quote di mercato a livello globale - anche in Europa - nel promettente settore della mobilita' elettrica.

La crescita economica in Germania fatica a restare sopra lo zero.

Il Cac 40 e' simile al Dax per molti aspetti. Secondo Bloomberg, il Dax rappresenta attualmente una capitalizzazione di mercato di quasi 2.200 miliardi di euro, mentre il Cac e' poco sotto i 2.500 miliardi. Per la maggior parte delle societa' componenti del Dax e del Cac 40, l'Europa rappresenta il principale mercato di sbocco.

Tuttavia, anche America e Asia svolgono un ruolo importante, e in alcuni casi molto rilevante, per molte di loro. Le aziende di entrambi i Paesi affrontano sfide simili: bassa produttivita' e crescita economica debole nei mercati domestici, incertezza economica legata alla politica commerciale statunitense. Un'altra similitudine e' rappresentata dalla politica monetaria della Bce, che nel primo semestre ha ulteriormente allentato la pressione sul fronte dei tassi d'interesse.

Anche sul mercato obbligazionario le condizioni di finanziamento sono simili per le imprese di entrambi i Paesi.

Un confronto tra i rendimenti delle obbligazioni societarie francesi e tedesche (misurati attraverso le versioni tedesca e francese del Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index) mostra solo lievi differenze nei rendimenti e negli spread.

La qualita' creditizia, la liquidita' e le scadenze determinano il livello dei costi di finanziamento per le aziende europee sul mercato obbligazionario, mentre la 'nazionalita'' (cioe' la sede legale dell'azienda) non sembra al momento giocare un ruolo rilevante.

Come successo in Germania, anche in Francia la spinta positiva registrata nel primo semestre e' arrivata soprattutto dal settore industriale, dai servizi finanziari e dal comparto IT. Il settore industriale ha la ponderazione piu' elevata in entrambi gli indici, oltre il 25% ciascuno.

La politica fiscale sembra pero' rappresentare un vantaggio decisivo per le aziende tedesche. Dopo le elezioni federali di fine febbraio - e prima ancora della conclusione delle trattative per la formazione della coalizione - i partner del governo 'nero-rosso' hanno lanciato due progetti di ampia portata: un pacchetto infrastrutturale da 500 miliardi di euro e una creazione di margini di manovra finanziaria per un'espansione significativa della spesa per la difesa. Sul fronte francese, invece, la difficile situazione di bilancio e la composizione dell'Assemblea Nazionale - problematica dalla prospettiva delle aziende - stanno frenando l'economia.

Di conseguenza, il contributo del settore industriale alla performance del Dax e' stato pari a circa il 10%, ovvero il doppio rispetto a quanto registrato dal Cac 40.

*Chief Investment Officer, ODDO BHF SE.

