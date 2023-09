Oddo Bhf Am: l'80% delle aziende Usa batte le stime degli analisti sugli utili - PAROLA AL MERCATO

di Jan Viebig* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 set - Nonostante l'aumento dei tassi d'interesse e altri fattori negativi, i principali indici azionari stanno resistendo sorprendentemente bene. Probabilmente il fattore piu' importante per la crescita a lungo termine e' l'andamento futuro degli utili societari. Come ogni trimestre, le societa' di tutto il mondo hanno riaperto i loro libri contabili e hanno riportato le tendenze attuali.

Generalmente, la maggior parte delle societa' supera le aspettative (solitamente definite con cautela). Tuttavia, nella stagione dei bilanci del 2 trimestre 2023, in Europa solo una societa' su due ha battuto le stime sugli utili. In particolare, sono stati registrati risultati deludenti nel settore ciclico delle materie prime, in quanto l'economia generale si e' indebolita e i prezzi delle materie prime sono diminuiti in modo significativo rispetto ai livelli elevati del 2022. Anche le societa' del settore edilizio e immobiliare risentono del difficile quadro economico e del livello dei tassi di interesse.

Tuttavia, la stagione degli utili e' stata decisamente migliore sul mercato azionario statunitense, quasi l'80% delle societa' ha battuto le aspettative del mercato. Cio' dimostra che gli indici statunitensi si concentrano maggiormente sui settori growth. Nel settore IT, quasi 9 societa' su 10 sono state in grado di superare le aspettative. Il settore dell'intelligenza artificiale, in particolare, continua a essere in piena espansione. Il produttore americano di chip per l'intelligenza artificiale NVIDIA e' stato nuovamente in grado di superare le aspettative in termini di vendite e utili di oltre il 20%, ma anche altre societa' del settore IT, come Alphabet e Amazon, si sono distinte con forti profitti. Le societa' dei settori difensivi della sanita' e dei consumi hanno ottenuto risultati altrettanto buoni, dopotutto anche in un contesto economico difficile le persone difficilmente tagliano i beni di prima necessita'.

In sintesi: puntiamo su segmenti azionari con "condizioni economiche speciali' E' vero che le prospettive economiche hanno subito un rallentamento: fattori come elevati tassi d'interesse e un settore immobiliare in affanno continueranno a pesare sui mercati. Tuttavia, per molte societa', tra cui alcune con un peso rilevante all'interno degli indici, questo non significa un inevitabile crollo degli utili. Nell'attuale contesto di mercato, le societa' il cui sviluppo degli utili e' di natura strutturale e meno dipendente dagli alti e bassi della situazione economica dovrebbero continuare a registrare buone performance. Questi titoli di qualita' possono resistere ai venti contrari dell'aumento dei tassi d'interesse e rimanere un' adeguata alternativa d'investimento.

*Global Co-Chief Investment Officer, ODDO BHF AM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

