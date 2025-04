ODDO BHF AM: il mio nome e' Bond, Donald Bond - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - Noi scommettiamo che le istituzioni USA si dimostreranno abbastanza forti da mantenere la fiducia degli investitori Lo scenario piu' negativo sarebbe una persistente incertezza commerciale a livelli elevati. Cio' porterebbe a rendimenti piu' elevati, pesando ulteriormente sulle prospettive di crescita e frenando ulteriormente l'economia, penalizzando il bilancio fiscale e rendendo il dollaro USA ancora piu' debole. Un simile scenario contribuirebbe a importare inflazione, alimentando un'ulteriore vendita di Treasury.

Affinche' cio' avvenga, il dollaro dovrebbe perdere il proprio ruolo di valuta di riserva. Questo e' cio' che spera Stephen Miran, presidente del Comitato di consulenti economici di Trump. Mettendo pero' da parte un ideale utopico, un crollo del biglietto verde creerebbe squilibri globali di cui pochi Paesi beneficerebbero. Fortunatamente, esistono delle tutele per limitare questo rischio. Gli investitori continuano a prevedere un significativo allentamento monetario (tre tagli di 25 pb nel 2025).

Inoltre, le previsioni d'inflazione (pareggio a 10 anni) cambiano poco in questa fase, il che riduce la possibilita' di un irrigidimento della posizione della Fed. Inoltre, i Paesi con un surplus commerciale con gli USA (quasi tutti!) non hanno reali alternative a parte reinvestire le proprie eccedenze in USD, scegliendo i Treasury come asset sottostante. Ecco perche' non crediamo che lo scenario peggiore si verifichera'.

Come posizionarsi? Tassi USA: Negli ultimi giorni le scadenze a breve termine (2 anni) sono state relativamente ben contenute, mentre quelle a lungo termine (10 e 30 anni) sono state particolarmente colpite. Lo status di 'paradiso sicuro' del debito USA inizia a essere messo in dubbio. Tra gli altri, il Canada Pension Plan (504 miliardi di USA di masse in gestione) sta rivalutando il proprio approccio agli USA. Nel frattempo, uno dei principali fondi pensione danesi ha sospeso i nuovi investimenti in private Equity americano, citando il fatto che i Treasury USA contengono un maggiore premio di rischio.

Ma cio' significa anche che un allettante premio di rischio potrebbe attirare investitori stranieri e che l'imminente calo economico spingera' i rendimenti USA verso il basso, non verso l'alto. Detto questo, ha senso preferire la parte iniziale della curva per arginare il rischio nel breve termine di un'ulteriore ondata di cessioni di obbligazioni a lunga scadenza.

Tassi europei: Nel breve termine, i timori sulla crescita potrebbero pesare sulla direzione dei tassi d'interesse piu' dell'impatto inflazionistico dei dazi. Per questo passiamo a una duration leggermente piu' lunga sui paesi core dell'Europa, restando piu' prudenti su semi-core e sui periferici. Considerando l'impatto inflazionistico a lungo termine dei programmi di stimolo e dei dazi, preferiamo la parte intermedia della curva rispetto a quella lunga.

Credito: Restiamo prudenti sul rischio di credito sia in Europa che negli USA. Poiche' i livelli di spread sono ancora bassi, in termini assoluti, il compenso per un'incertezza sostanzialmente aumentata, per la volatilita' dei mercati e per il rischio di recessione e' insufficiente, in particolare per l'high yield a duration lunga. Al contrario, l'investment grade e l'high yield a duration breve dovrebbero continuare ad approfittare di rendimenti ancora allettanti.

Azioni: Se i Treasury vengono ceduti per via della continua instabilita', allora il tasso 'privo di rischio' ipotizzato per le azioni USA dovra' essere aumentato, portando a un graduale incremento nel costo del capitale a un livello negativo per le azioni. Restiamo percio' relativamente sottoesposti alle azioni USA. Tuttavia, dato che le valutazioni azionarie sono scese pesantemente, alcune valutazioni aziendali appaiono convenienti nel lungo termine.

In questo contesto e considerando i programmi di stimolo fiscale in Germania, nonche' misure di rappresaglia piu' mirate da parte dell'Europa, pensiamo che l'Europa sia una scommessa relativamente migliore.

Conclusione Gli ultimi giorni hanno dimostrato che lo scompiglio sul mercato delle obbligazioni statunitensi forse non e' che la leva per esercitare influenza e pressione sull'amministrazione Trump. Come ha detto lo stesso Trump alla stampa, poche ore dopo aver annunciato la pausa di 90 giorni negli elevati dazi reciproci: 'La gente stava iniziando a sentirsi poco bene' e 'Il mercato obbligazionario e' molto complesso'. Nessuno gli ha risposto: 'Certo che lo e'... e' il mercato obbligazionario!' ma l'ultimo capitolo di Trump 2.0 ha dimostrato i limiti (di mercato) della politica di Mister Trump. La buona notizia e' che almeno abbiamo due certezze. Una e' che il successo di Trump e' strettamente legato al successo del mercato obbligazionario. L'altra e' che la 'Trump Put' esiste. La cattiva notizia e' che l'altalena politica potrebbe durare ancora per diversi trimestri e Trump non ha ancora trovato la formula magica per recuperare e pareggiare la partita con il mercato obbligazionario sull'1-1.

* Global Co-Cio ODDO BHF "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 27-04-25 15:03:26 (0272) 5 NNNN