Occhialeria: Anfao, miopia e invecchiamento spingono crescita in lungo periodo

Cauto ottimismo per il 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 gen - Secondo Anfao il comparto dell'occhialeria gode di ottime prospettive di crescita, supportate da fattori demografici e socioeconomici di lungo periodo. Invecchiamento della popolazione e mipia provocata dall'uso di apparecchi elettronici sono i driver chiave. Nel dettaglio nel rapporto di Anfao e' riportato che si stima che oltre 1,8 miliardi di persone nel mondo soffrano di presbiopia, una condizione legata all'eta' che interessa una quota crescente della popolazione adulta ed e' destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni.

'Parallelamente, la diffusione dei difetti visivi continua ad ampliarsi: la miopia riguarda oggi circa il 30% della popolazione mondiale, con una prevalenza in costante crescita (si prevede una quota di miopi del 40% entro il 2050), soprattutto tra le fasce piu' giovani, anche a causa dell'uso intensivo dei dispositivi digitali'. In Italia, questi trend risultano particolarmente accentuati. Gli over 65 rappresentano oltre il 24% della popolazione, una delle incidenze piu' elevate in Europa e destinata ad aumentare nel medio periodo. Accanto alla domanda legata alla salute visiva, anche il segmento dell'occhiale da sole presenta prospettive di cauto ottimismo nel medio periodo. La crescita del reddito medio e l'espansione della classe media in diverse aree del mondo - in particolare in Asia, Africa del Nord, Medio Oriente e America Latina - stanno favorendo un ampliamento dei consumi di prodotti lifestyle e di qualita'.

Sul fronte dell'export, il 2026 potrebbe segnare una fase di progressivo riequilibrio, con un possibile miglioramento delle condizioni sui mercati che nel 2025 hanno mostrato maggiore volatilita', a partire dagli Stati Uniti, e un ulteriore rafforzamento del ruolo dell'Europa come area di stabilita'. Parallelamente, Asia e Medio Oriente continueranno a offrire opportunita' di sviluppo legate alla crescita dei consumi e alla domanda di prodotti di qualita'.

Nel complesso, il 2026 si apre come un anno di moderata fiducia, in cui l'occhialeria italiana potra' continuare a fare leva su qualita' manifatturiera, innovazione e valore della filiera. 'Le prospettive per il 2026 ci consegnano un quadro di cauto ottimismo - ha detto la presidente di Anfao Lorraine Berton - ci attendiamo anche un progressivo miglioramento delle esportazioni verso gli Stati Uniti, in un contesto di maggiore chiarezza delle condizioni commerciali e di normalizzazione degli scambi'.

