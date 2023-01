Oam: cambia statuto e accoglie categorie di iscritti nei registri

Nuove regole per parita' di genere in Comitato di gestione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - L'Oam, l'Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attivita' finanziaria e dei Mediatori creditizi, cambia statuto e apre le porte alle categorie degli iscritti nei registri. L'Oam ha la forma giuridica di una fondazione privata. Questo nuovo gruppo di Partecipanti (gruppo C) - che si aggiunge a quelli rappresentativi di Banche, Intermediari finanziari, Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento (gruppo A) e di Agenti in attivita' finanziaria e Mediatori (gruppo B) - avra' il 7% dei voti complessivi nel Consiglio dei Partecipanti, ma, in forza di riserva normativa, non potra' votare per le elezioni del Presidente e dei componenti del Comitato di Gestione. In base alle modifiche apportate, per garantire la parita' di genere, i Partecipanti dovranno inserire, nelle liste dei candidati che verranno selezionati dal voto online degli iscritti agli Elenchi, almeno tre nominativi su otto appartenenti al genere meno rappresentato.

Le modifiche statutarie sono state approvate dal Ministero dell'Economia, sentita la Banca d'Italia. Il nuovo Statuto Oam e' entrato in vigore dopo il via libera da parte della Prefettura.

